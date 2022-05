Simeone tomó una drástica decisión contra su exesposa: "Se cansó"

Simeone enfureció en las últimas horas luego de que su exesposa, la modelo Carolina Baldini, saliera a hablar en LAM acerca del divorcio entre ambos, ocurrido hace más de 15 años.

Esto no le gustó ni un poco al ex Estudiantes de La Plata. De hecho, en "Socios del Espectáculo" revelaron cómo reaccionó. El Cholo debió soportar que su anterior pareja diga que todo tuvo lugar en buenos términos, pero además mencionó otras cosas que fueron las que molestaron a su ex, y su respuesta a tal actitud no se hizo esperar.

"Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos", había expresado la modelo.

Ante esto, en el programa antes mencionado de 'El Trece', Paula Varela trajo las novedades. "El Cholo está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es ‘no hay vuelta atrás: ella rompió códigos importantes en la familia y él no tiene más paciencia’", contó.

"Le molestó que ella quiera vender una película de cuento de hadas, cuando todo fue traumático", añadió. Luego manifestó que para evitar que algo así vuelva a pasar, él le envió una carta documento para imponerle restricciones judiciales. "Le molesta que salga a hablar tanto tiempo después, cuando él nunca lo hizo", agregaba la panelista.

También en el mismo segmento televisivo recordaron que Simeone y Baldini se separaron por una deslealtad de ella. "Tuvo un romance con un guardavidas él la perdonó porque tenían hijos de corta edad, volvieron a apostar al amor, pero después ella reincidió con la misma persona y se fue a México con él, con plata de su ex".