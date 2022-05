Moyano impulsa una asignación familiar como la AUH para todos los trabajadores

El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que está trabajando en una propuesta para elevar al Gobierno nacional, para que se otorgue una asignación familiar similar a la AUH que sea extensible a todos los trabajadores registrados.

"Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares", graficó el líder gremial cercano a la Casa Rosada en declaraciones a la radio Futurock. Y agregó: "Por eso, vamos a pedir que ese pago se universalice".

Moyano aseguró que se está trabajando en un proyecto y que será presentado al presidente Alberto Fernández, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la titular de Anses, Fernanda Raverta. Para el gremialista, la iniciativa "ayudaría a aumentar parte del salario del empleado y ese dinero va a ser volcado al mercado interno".

Para "terminar con esta discriminación", Moyano sostuvo que se haga a través de "un decreto o una ley en el Congreso" y que todos los trabajadores lo cobren.

De igual manera, apuntó que la inflación "está comiéndole el salario a los trabajadores" y remarcó que, si el problema no se controla, "en tres o cuatro meses se diluyen los aumentos", advirtió.

"Hay un crecimiento de la actividad económica, las paritarias son libres y se han dado bonos a jubilados y trabajadores informales, pero lamentablemente no alcanza", sostuvo.

Y consideró que, pese a las medidas, el Gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación. "Falta más fuerza para exigirles a estos tipos que remarcan todo el tiempo. No puede ser que Paolo Rocca siga manejando el mercado, el campo maneje el precio de los alimentos… El Gobierno debería sentarlos a una mesa y decir ‘hasta acá llegamos, no se puede’", aseguró.



Fuente: Con información de TN