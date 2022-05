Los cinco juegos de casino más populares online

Sabemos cuáles son los juegos más populares en los casinos físicos, con el blackjack y la ruleta en cabeza pero, ¿sabes cuáles son los juegos más populares en las versiones online?

Según un análisis realizado en algunos de los mejores casinos online de internet, podemos ver un claro interés por ciertos juegos concretos muy por encima de los demás. Aunque es cierto que tenemos mayor variedad de juegos que en un casino físico (en sitios especialistas como casinotop3.com podemos ver la variedad de juegos que existen), siguen acumulando la mayoría de jugadores en unos pocos juegos diferentes, ya que hay una gran diferencia entre la afluencia de jugadores en unas secciones del casino y otras.

Veamos cuáles son los 5 juegos más populares en estos casinos en línea, que seguro que es lo que realmente te interesa conocer. Estamos seguros de que algunos de ellos te sorprenderán y quizás ni los conocías.

Ruleta

La ruleta online es sin duda uno de los juegos favoritos de muchos de los usuarios de casinos en línea. Además, tras implantarse hace unos años la tecnología de las ruletas en vivo, los casinos online han ganado una gran cantidad de adeptos que anteriormente no se fiaban de que las ruletas de los casinos online no estuviesen trucadas. Como ahora pueden ver en tiempo real cómo gira la bola alrededor de los números y que no hay ningún tipo de trampa, les da un plus de seguridad que sin duda ha hecho que este juego creciese de forma vertiginosa.

Blackjack

El rey indiscutible hasta que la ruleta lo superó. El juego de cartas consistente en obtener 21 o la puntuación más cercana posible sin pasarse es uno de los favoritos de la mayoría de jugadores de casino. De hecho, algo que ayuda a que esto sea así es que es de los juegos donde menos ventaja tiene el casino y más posibilidades reales tiene de ganar el jugador a largo plazo.

Slots online

Existen literalmente miles de slots diferentes, por lo que no es nada raro que en volumen global sea uno de los juegos de casino con más jugadores habituales. Hay slots de diferentes tipos, por lo que siempre habrá alguna tragamonedas que se adapte a los gustos de los diferentes jugadores de casino que se registren en uno y quieran jugar online.

Dados

No son muchos los casinos en línea que tienen dados, pero es normal que los que cuentan con ellos tengan muchos jugadores en la mesa, ya que es un juego que gusta mucho a los jugadores en general. De hecho, cada vez más casinos online están añadiendo este juego gracias a la popularidad que está experimentando en los últimos años.

Juegos de casino en vivo

Algunos casinos internacionales han añadido en los últimos años juegos de casino en vivo altamente entretenidos, como es el caso de Monopoly Live, uno de los juegos de casino más populares que han crecido en los últimos años alrededor del mundo.