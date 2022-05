El frío llegó para quedarse: semana con máximas que no alcanzan los 15°C

Luego de un fin de semana con temperaturas que no superaron los 16°C, registrándose así un marcado descenso de la temperatura respecto de inicios de la semana. Los próximos días irán en consonancia, dado que las máximas podrían no superar los 15°

El Servicio Meteorológico Nacional indica que para el lunes la máxima será de 13°C, martes 11°C, miércoles14°C, jueves 12°C y viernes 13°C. En lo que refiere a las temperaturas mínimas, estas serían de 1°C a 6°C, siendo las mañanas más frías las del miércoles y viernes.

Finalmente, en cuanto a las precipitaciones, no hay pronóstico para la semana. Sin embargo, el SMN adelanta que habrá neblina en la madrugada y mañana del lunes, mientras que el resto de los días estará parcialmente nublado.