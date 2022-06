Salteño denuncia que no lo dejan ver a su hija recién nacida: "Me prohíben conocerla"

Facundo Patrece fue papá hace algunos días pero todavía no pudo ver a su hija por primera vez. Está buscando desesperadamente conocerla ya que, según lo expresado por él, sus suegros y su ex pareja, Bárbara, no se lo permiten.

“Estábamos en pareja hasta el jueves. Ella tenía contracciones y su fecha de parto era para el lunes, pero de un momento a otro se perdió automáticamente la comunicación. Yo me preocupé, estaba en Tucumán, me volví y la mandé un mensaje a mi mamá para contarle antes que yo llegue a la casa de mi pareja”, empezó su relato en La Yapa Salta.

En lo que cuenta, afirma que a su mamá la atendió la hermana de Bárbara confirmándole que ya había tenido familia. “Eso fue el día sábado. Ese día recién me entero que había nacido mi hija. Los padres no le permitieron darme ningún tipo de información, hicieron privación de contacto, un delito de la ley 24.270”, explicó.

Continuó relatando lo ocurrido y agregó que su cuñada le mintió a su mamá ya que le dijo que su ex pareja había dado a luz en el hospital de Tres Cerritos, pero sin embargo cuando llegó, no estaba allí. “Hicieron eso para que tengan tiempo de hacer el alta. Mi madre fue a Tres Cerritos y no encontró nada”, dijo.

Ahí fue cuando su mamá cambió el rumbo hacia la Maternidad Privada donde encontró a la familia de Bárbara saliendo con el bebé. “Mi pareja y su papá le dijeron a mi madre que por favor no se acerque, que no la vamos a ver nunca a la bebé, que no quieren que tengamos contacto”, agregó.

Para finalizar, lamentó que al día de hoy no le conoce el rostro a su hija. “Yo quiero colaborar con todo lo que me corresponde. Quiero hacer las cosas como corresponde porque la amo, es mi hija y no voy a permitir que me la lleven. Ya pasaron 5 días y no la conozco a mi hija”, recalcó.