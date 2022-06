Encontró gorgojos en un paquete de fideos e hizo el reclamo: la respuesta de la empresa fabricante la dejó muda

Un usuario de TikTok viralizó un video en el cual mostró que el paquete de fideos que había comprado en una reconocida marca de alimentos de origen europeo tenía gorgojos y se indignó por la desagradable sorpresa.

Por ese motivo, el autor de este clip decidió quejarse ante la empresa alimenticia a través de un mail que envió a la dirección de reclamos.

Por su parte, la respuesta que le dio de la compañía la sorprendió por completo.

El video llegó a más de 13 mil "me gusta", tuvo cientos de comentarios y fue compartido cientos de veces.

Allí, la usuaria @marti.rivera relató: "Hice el reclamo por los gorgojos en los fideos y me mandaron esto...".

Luego, podía verse el mail que le escribieron desde la compañía, en el cual la empresa se disculpaba por lo sucedido y registraba el número de reclamo.

"Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Su llamado ha sido registrado bajo (número). Por favor, consérvelo para poder hacer el seguimiento del mismo", decía una parte del comunicado.

A los días, la joven recibió una caja llena de productos de esa empresa.

En tanto, la chica quedó satisfecha con la respuesta que le dio la marca de alimentos secos y envasados y decidió contar su experiencia en las redes sociales para alentar a otros consumidores a hacer lo mismo si les ocurre una situación similar.

"Entre a la página e hice el reclamo, creo que también podés mandar un mail o llamarlos para informarles el estado del producto", le dijo a otra usuaria.

Los comentarios del video de TikTok viral

Entre los comentarios más destacados que escribieron los demás usuarios por el clip viral, fueron: "No es problema de fábrica, es problema de almacenamiento en el comercio donde lo compraste"; "Les tapan la boca enviándoles productos, para que no demanden"; "A mí un caldo me vino un trozo de madera, llamé y me decían no entender la llamada"; "Comida con proteína viva".

Además, otros usuarios respondieron con más experiencias personales sobre sus reclamos.

"No lo intenten si es de una marca no tan popular por qué no funciona, sólo te cambia el paquete, el almacenero jajajajaja", dijo un hombre en las redes.

"Yo reclamé a otra empresa y me mandaron terrible caja, con de todo los amo, y con otra marca también reclamé y lo mismo, me enviaron una caja...", contó una mujer.

Mientras tanto, otro usuario contó: "Yo hice un reclamo en por un desodorante y me mandaron el mismo desodorante y tres jabones". /Crónica