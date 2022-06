Rocco, el can salteño salvado por alemanes, necesita ayuda para viajar a Bs. As.

Fue hace unos días cuando InformateSalta se hacía eco de la historia de “Rocco”, un perro que fue rescatado por una pareja de turistas alemanas quienes decidieron salvarlo, adoptarlo y llevarlo hasta el viejo continente para darle un hogar y amor.

Ahora, para poder cambiar totalmente la vida de Rocco, Dominik y Sophia necesitan la ayuda de los salteños para que en los próximos días puedan llegar hasta Buenos Aires, donde el can debe ser sometido a controles y poder embarcar hacia Europa.

La pareja habló con el diario El Tribuno donde indicaron que el traslado hacia la Capital Federal deberán hacerlo por tierra puesto que no pueden llegar con Rocco en ómnibus, pensaron hacerlo en tres desde Tucumán pero no saben si les dejarán viajar con el perro y por recomendaciones de especialistas tampoco pueden hacerlo en avión. Esto sin sumar que alquilar un auto particular es muy costoso.

Es aquí cuando apelaron a los corazones solidarios de Salta, al de algún vecino que en los próximos días se traslade hasta allá y los pueda acercar hasta el miércoles 15, puesto que desde esa fecha el perro debe ser sometido a los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En caso de pasar todas las revisiones de los organismos pertinentes, la pareja podrá viajar con su nuevo compañero hacia Frankfurt. Allí estará esperándolos Pablo Palacios, un joven enfermero de Salta, quien le regalará el poncho salteño al perrito, dándole la bienvenida a su nueva vida.

Quienes puedan ayudar, pueden comunicarse con Dominik y Sophia. Sus contactos son por WhatsApp +4915788075818 y sus redes sociales: @dominik_w.13 (Instagram) y https://www.facebook.com/dpw1369