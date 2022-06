Oscar Ruggeri reveló qué le pasa tras la muerte de Diego Maradona: "Cuando me levanto..."

Oscar Ruggeri es sin dudas una de las figuras con las que cuenta ESPN en su programación. El campeón del Mundial de México 1986 siempre deja importantes títulos cuando se refiere a algún tema. En esta ocasión, en un mano a mano con Sebastián Vignolo, El exdefensor abrió su corazón y entre otros tantos temas habló de su amigo Diego Armando Maradona, con quien compartió muchas vivencias en la Selección argentina.

“Me pasa algo muy extraño: cuando me levanto se me viene la imagen de él. Para mí está en una casa en un barrio cerrado. El último abrazo que le di fue cuando nos juntamos en una comida con todos los muchachos (del ‘86). Después no me acerqué. No quiero culpar a nadie, porque debería haberme acercado más en el último tiempo. A pesar de las peleas que tuvimos, terminamos muy bien”, soltó el Cabezón, dejando entrever emoción por el recuerdo.

Sobre la relación que ha formado con sus excompañeros a lo largo de los años, soltó: “El fútbol me dejó pocos amigos. Para mí la amistad es algo que va más allá, y no importa si los veo todos los días. Son esas personas que sabés que van a estar si necesitás algo”.

Para finalizar, luego de que el conductor le preguntara si era feliz, sentenció: “La felicidad es llegar a mi casa y encontrarme a mi familia cuando abro la puerta. Estar con mis hijos y mis nietos; y tener el tiempo para estar con ellos. Eso que muchas veces te quita el fútbol”.