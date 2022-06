Una beba de año y cinco meses en estado grave por mordedura de un perro

Desde el Hospital Público Materno Infantil informaron que reciben mensualmente alrededor de 45 a 60 consultas de pacientes pediátricos con mordeduras de animales, generalmente producidas por animales del hogar.

La Dra. Marcela Geria, del área de zoonosis del HPMI, informó que en los últimos días se reportaron casos graves de dos niñas mordidas por perros de la casa. Una nena de 6 años de la ciudad Capital fue mordida por dos canes, que le produjeron heridas en la cabeza y cuero cabelludo. Ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio con cuidados pertinentes.

Por otro lado, detalló que aún permanece internada una beba de un año y cinco meses, quien fue derivada en código rojo desde Rosario de la Frontera, tras haber sido mordida por un perro de la casa. En este caso, las mordeduras le produjeron heridas en la cervical provocando un shock hemorrágico por lo que está en terapia intensiva en estado crítico.

En este sentido, indicó que, para prevenir estos accidentes, es muy importante enseñar principalmente a los niños y niñas a no acercarse a animales extraños, que no conozcan, no molestarlos ni provocarlos y si el animal está actuando de forma extraña o agresiva alejarse inmediatamente. Es preciso, además, insistir en que los perros aún cuando son mascotas de la casa, son peligrosos.

Sin embargo, los ataques de animales en muchas ocasiones son accidentes que no pueden evitarse, por lo que recomiendan llevar las mascotas al veterinario con regularidad y mantener sus vacunas al día.