Aseguran que hay escasez de trabajadores "por la gran cantidad de planes sociales"

Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Daniel Betzel, en referencia a la falta de trabajadores en distintas áreas. Junto a representantes de las cámaras sectoriales de distintas zonas del interior se reunieron con el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros.

Durante el encuentro se abordó una amplia agenda de trabajo durante la cual el ministro Dib Ashur expuso acerca de la coyuntura económica actual, con detalles de la actividad económica, el producto bruto interno (PBI), indicadores de las economías regionales tales como de los sectores automotor, energético, construcción y otros; así como también las medidas y programas de reactivación económica que lleva adelante el Gobierno provincial.

Por su parte, los representantes de las cámaras vinculadas con la actividad comercial y productiva de toda la provincia plantearon la situación en cada zona y las principales necesidades para mejorar sus respectivos sectores.

En este sentido, hubo un amplio consenso de parte del sector privado en torno a las complicaciones que tienen para conseguir mano de obra o trabajadores que se quieran incorporar al mercado laboral formal, ya que la mayoría son beneficiarios de planes sociales y temen correr el riesgo de perder el beneficio y luego no conservar el empleo.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia, Daniel Betzel indicó a El Tribuno que "la grave escasez de mano de obra en distintas actividades es un tema importante, ya que, por la cantidad de planes sociales existentes, no hay gente dispuesta a levantar la cosecha, o empleados para desempeñarse en el comercio".

"No se consigue mano de obra para trabajar en blanco porque la mayoría de la gente que busca trabajo tiene planes y lógicamente no los quieren perder", explicó, y dijo que "es un problema recurrente, por lo que se planteó la necesidad de que se busque una propuesta para que no les quiten el plan durante los primeros seis meses de trabajo en blanco ya que, de lo contrario, nadie quiere trabajar en blanco".

Betzel explicó que esta es una decisión que depende de Nación y que, por eso, "le pedimos al ministro que lleve esa inquietud al Gobierno nacional, para que le puedan encontrar una vuelta de rosca a esta situación, porque con los planes de inclusión laboral el beneficiario tiene que dejar el plan y probar, y nadie quiere arriesgarse a perder ambas cosas".

Por su parte, Dib Ashur explicó a este diario que desde el sector privado sugirieron que "sería importante que se coordine el tema de los planes sociales y que para eso planteemos la situación en el Ejecutivo y los legisladores provinciales y nacionales para ver cómo podemos trabajar para que la gente que tiene planes no pierdan el plan y puedan encontrar trabajo; si bien en algunos sectores está".