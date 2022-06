Leo Saleh lanza el primer programa con temática LGBTQ de Argentina

El salteño Leo Saleh, influencer y comunicador, lanzó un nuevo programa llamado "DIVERCITY", como él mismo lo define, una mezcla de diversidad y city tour, su programa de tv que lo emite hace 7 años.

Este nuevo programa fue trabajado y creado desde hace un año en conjunto a la Cámara de Comercio LGBTQ de Argentina, y hace semanas grabó el primer episodio en Salta.

En charla con InformateSalta, Leo comentó: “Para el primer episodio de este nuevo ciclo, quise grabarlo en Salta, ya que es mi lugar y me parece súper interesante que se generen debates y charlas sobre la libertad. Fuera del lugar de víctima, yo tuve que pagar un precio ante la sociedad de ser quien soy, y de amarme y aceptarme como soy, y eso genera amor y odio”.

“Me parece que ya en el siglo 21, y ante tantos avances sociales y culturales hay cosas que deben dejar de naturalizarse, como la discriminación, el odio y la fobia al amor y a la libertad”, añadió.

“Podría quedarme súper cómodo con mi programa de turismo, mi marca de sombreros, mis redes sociales, pero no me gusta la zona de confort y me la juego con algo así, que sé que para algunos puede generar rechazo o algo similar en las personas, y más en una sociedad como Salta”.

Compartió que el año pasado comenzó a informarse más sobre el tema, a tomar clases de inclusión, a escuchar a personas, a charlar con gente relacionada con el turismo LGTB, entre otros temas.

“Busque muchas cosas en internet, desde documentales, videos de YouTube, y la mayoría de estos temas se encaran desde un lado triste, oscuro o de hablar mucho de lo que costó aceptarse o salir a la luz, este programa quiere mostrar otro lado”.

Se confesó y contó que sufrió “bullying, desde la infancia hasta la universidad, en la calle, hasta en las redes, con familiares y tuve que bancarme toda una sociedad en contra mía, criticando inventando cosas, o hablando de mi solamente por el hecho de aceptarme como soy. Pero no me quedo en ese lugar, es más, pienso que triste deben ser las vidas de esas personas que se atacan por una forma de ser y sentir de cada uno”.

Y todo lo contrario, este programa quiere mostrar historias de superación, de vidas divertidas, y mostrar un lado B de una comunidad que cada vez pisa más fuerte a nivel mundial.

Por eso, “mi primer invitado fue a Martt Chein, que me copa mucho su forma de ser, de mostrarse y de ser quien es día a día en una ciudad así. Yo amo Salta, amo mi ciudad, y amo los salteños. Pero me encantaría que evolucionemos en nuestra forma de pensar y no estar mirando o criticando lo que hace el otro”.

“Desde mi lugar quiero ayudar a personas a aceptarse y quiero que este programa ayude también a las familias, amigos y personas cercanas que acompañen este proceso y empaticen con la persona que está transitando este camino, para muchos rechazado”.