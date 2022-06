El escándalo amoroso de una figura de la selección de Brasil que preocupa a la Verdeamarela de cara al Mundial

En las últimas horas, Antony pasó de ser tapa de los principales diarios del mundo por sus grandes actuaciones en el Ajax de Holanda que lo llevaron a ser una de las promesas del fútbol, al principal involucrado en un escándalo amoroso.

El delantero de 22 años es una de las figuras de la selección de Brasil que comanda Tite y candidato a integrar la lista del Mundial de Qatar 2022. El entrenador Erik ten Hag, quien lo dirigió en el Ajax, lo pretende para sumarlo al Manchester United, donde asumió hace pocos meses luego.

Según la prensa local, Antony engañó a su esposa Rosilenny Batista con la reconocida DJ brasileña Gabi Cavallin, quien estaría embarazada de 11 semanas. ¿Se complica su participación en la próxima Copa del Mundo?

Gabi Cavallin, DJ, modelo y reconocida influencer (@djgabicavallin)

“Si hubiese aceptado el final, no habría llegado a ese punto”, expresó la influencer, quien no solo confirmó la noticia sino que además aseguró que Rosilenny estaba al tanto de la situación. “Sabía que él estaba conmigo y que él quería quedarse conmigo. Y quiso continuar con él de todos modos”, continuó Gabi en diálogo con Metrópoles.

Antony y Rosilenny Batista ya no están juntos y luego de que se desatara este escándalo la ex pareja del futbolista cerró todas sus redes sociales, no sin antes borrarlo en sus perfiles. “Soy fuerte y suficiente, me amo por encima de todo”, fue uno de los mensajes que publicó. “El fracaso es apenas una oportunidad para volver a empezar con más inteligencia”, le sumó en otro de los posteos que se volvieron virales.

Antony y su ex pareja, Rosilenny Batista

Gabi Cavallin además de ser DJ, es una reconocida influencer y modelo en su país, que ha participado en fiestas y frecuentado en los mismos lugares que la selección de Brasil. Según las fuentes, Antony comenzó su romance con Gabi mientras se encontraba casado con Rosi, con quien el futboluista tiene un hijo de tres años.

Antony brilló en el San Pablo y en 2020 fue transferido al Ajax de Holanda en unos 16 millones de euros. Además de formar parte de las últimas convocatorias de Tite en las últimas Eliminatorias con rumbo a Qatar 2022, fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.