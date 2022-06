6 errores comunes de inversión que cometen los principiantes

En este artículo, examinaremos 6 errores que los operadores principiantes cometen con demasiada frecuencia y hablaremos sobre las cosas que puede hacer para evitarlos.

Error 1: Centrarse en seleccionar ciertas acciones

En primer lugar, centrarse en elegir determinadas acciones es uno de los errores clave que debe evitar al invertir en los mercados estadounidenses. Su cartera de inversiones debe adaptarse a su perfil de riesgo específico y debe constar de una combinación adecuada de acciones y ETF. Idealmente, si es nuevo en los mercados de EE. UU., querrá comenzar con una cartera solo de ETF.

Error 2: Invertir en una acción solo porque está en tendencia

El segundo error a evitar es invertir en una acción solo porque está en tendencia. No invierta en acciones solo porque están en las noticias o porque siente que se ha perdido la recuperación de una acción y que no puede permitirse el lujo de perder más. Es importante recordar que en realidad no se invierte en una acción, sino en el negocio que subyace a la empresa. Del mismo modo, nunca invierta basándose en consejos sobre acciones o consejos en las redes sociales.

Error 3: Tratar de cronometrar el mercado

Por lo tanto, el tercer error a evitar es tratar de cronometrar el mercado. Comprar una acción cuando el precio está en el nivel más bajo y venderla cuando está en el nivel más alto es algo que a todos les gustaría hacer, incluso a mí. Sin embargo, recuerde que incluso los inversores más exitosos no pueden cronometrar los mercados. La mayor parte del tiempo, en lugar de tratar de cronometrar el mercado, es importante invertir de manera constante y con un horizonte de tiempo más largo, especialmente cuando se comienza en un nuevo mercado.

Error 4: ignorar las implicaciones fiscales

Otro error a evitar es ignorar las implicaciones fiscales. Hay un impuesto a las ganancias de capital sobre las acciones compradas en los EE. UU. desde fuera de los EE. UU. No pagará impuestos en los EE. UU., sin embargo, existen obligaciones fiscales para cada país. Al invertir en acciones, si las mantiene por más de 24 meses, la tasa impositiva en Argentina es del 20% con beneficio de indexación. Si invierte por menos de 24 meses, se considera una ganancia de capital a corto plazo y se grava según su planilla de impuestos sobre la renta. Para los ETF, el umbral a largo plazo es de 36 meses. Los dividendos se gravan al 25% y el impuesto se retiene en los EE. UU. Lo que puede hacer es tomar crédito por este impuesto a los dividendos pagado al presentar la declaración de impuestos en Argentina.

Error 5: No entender las tasas de forex

Otro error a evitar es no comprender las tasas de cambio o de divisas. Cuando transfiere fondos argentinos o rupias a su cuenta de corretaje, el tipo de cambio importa. Porque estás convirtiendo rupias a dólares. Los bancos le cobrarán una tarifa de conversión de divisas. Y, por lo tanto, es recomendable utilizar una plataforma que tenga vínculos con los bancos para brindarle tipos de cambio favorables y una tarifa de margen mucho más baja.

Error 6: Regulaciones del Esquema de Remesas Liberalizadas

Finalmente, no debe ignorar las regulaciones del Esquema Liberalizado de Remesas o las regulaciones LRS cuando invierta en los mercados de EE. UU. desde Argentina. LRS es lo que rige cuánto dinero puede enviar un argentino al exterior y con qué fines. Según la LRS, un argentino no puede tomar margen para invertir internacionalmente, por lo que no puede tomar un préstamo, no puede invertir en instrumentos especulativos, por lo que no puede hacer productos derivados, no puede negociar en pares de divisas.

¡Bien! Entonces, eso fue todo por hoy. ¡Estos son los 6 errores que siempre debe tener en cuenta para aprovechar al máximo su viaje de inversión en los EE. UU. a medida que comienza a convertirse en un inversor global!