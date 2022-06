Un hotel alojamiento mandó al frente a clientes que se robaron objetos de las habitaciones y desató la polémica

En las últimas horas, se desató una polémica alrededor de las publicaciones que realizó en Facebook la cuenta de un hotel alojamiento de Azul. Cansados de que les roben elementos de las habitaciones, decidieron publicar fotos de los autos de los clientes que se robaron cosas y amenazaron con mandarlos al frente si no las devolvían. El motel tuvo que borrar los posteos por las críticas que recibió.

El albergue está ubicado en la Ruta 3, en la zona de Azul, provincia de Buenos Aires. Los dueños del local notaron que durante el último tiempo sufrieron robos de distintos elementos de baño e incluso de las camas.

Para combatir esto, identificaron los cuartos donde faltaban cosas y tomaron una drástica decisión: enfrentar a los clientes en redes sociales. “Hoy 25/06/22 de la habitación N° 7 de 16:10 a 17:30 un Gol negro vidrios polarizados se llevó el acolchado. Si no lo devuelve, publico la foto con la patente”, fue el primer posteo que vino acompañado de una foto del auto. Minutos más tarde, se repitió la misma fórmula con otro vehículo: “Peugeot 206 gris claro se llevó toallón de habitación 8. La patente termina en 3. Próximamente publico la foto”.

Lo mismo sucedió en otras ocasiones, donde la cuenta siguió con mensajes en ese mismo tono. A pesar de su intención inicial, el hotel no recibió la reacción esperada, sino que obtuvo una enorme cantidad de críticas.

La reacción de los usuarios ante la amenaza del hotel

Las quejas por parte de quienes leyeron las publicaciones estuvieron enfocadas principalmente en saber cuál fue la manera en que descubrieron quiénes se habían llevado las cosas. La duda que se generó fue si tenían cámaras de seguridad en el interior de las habitaciones. Esta posibilidad incluso derivó en que algunos usuarios amenazaran con tomar acciones legales contra el lugar.

Por otro lado, también se cuestionó el sistema de sacarles fotos a todos los autos que ingresan al hotel. “Tienen que encontrar otra forma de que no les roben”, fue uno de los comentarios más repetidos.

La defensa del motel

Ante esto, el hotel alojamiento se defendió y aseguró que las cámaras solo están en el exterior. “Disculpame, pero no sacamos fotos. Tenemos cámaras solo afuera y como verás, siempre se ve la parte de atrás del vehículo. Otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años. Solo que así frenamos un poco. Adentro de las habitaciones por supuesto no hay cámaras y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio”, fue la respuesta de la cuenta ante una de las críticas.

La polémica no terminó allí y los ataques hacia el motel continuaron. Ante ese escenario, el albergue tomó la decisión no solo de borrar las publicaciones conflictivas, sino también de eliminar todo el contenido que habían compartido, incluida la foto de perfil. Actualmente, en la cuenta solo se puede ver la ubicación del lugar. /La Nación