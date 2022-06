Pelea entre inspectores y ambulantes: “Se les había advertido, estamos cuidando la salud de la gente”

Ayer se produjo un incidente entre vendedores ambulantes e inspectores municipales en el microcentro de la Ciudad de Salta. El conflicto se inició a partir del intento de los funcionarios municipales de decomisar la mercadería que una mujer buscaba vender, humitas y tamales.

Sobre esto, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi se manifestó contando qué pasó: “Es un grupo de mujeres jóvenes que venden tamales y humitas, que lo hacen con conservadoras, transportando las conservadoras en un carrito sin ninguna de las condiciones bromatológicas de salubridad. Ayer y antes de ayer se les había advertido, hoy se había decomisado y advertido”.

“Cuando volvieron al lugar, apareció quien creo es la madre, dicho por ellas, y los quiso golpear (al personal de la municipalidad). Se sumó otra gente, que estaba por la calle”, continuó detallando ayer a Telefe Salta.

“No es que la Municipalidad no los deje trabajar, la verdad que estamos cuidando la salud de todos los salteños”, destacó antes de continuar: “Si dejamos que vendan mercadería en mal estado, no es solamente que no cumplen y están en un lugar inadecuado porque están en la vía pública sin ningún permiso, sino que no tienen manipulación de alimentos, no tienen los controles sanitarios pertinentes”.

“Vale decir, el curso de manipulación de alimentos se dicta gratuitamente en diferentes puntos y lo pueden hacer a través de internet”, finalizó la funcionaria sobre lo ocurrido.