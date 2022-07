Finalmente Juventud jugará el lunes en el Martearena ante Boca Unidos

Fue mucha la ilusión de los Antonianos de volver a alentar a su equipo en el Fray Honorato Piastoia ante Boca Unidos de Corrientes, sin embargo ante una falta de definiciones el club tomó la decisión de reprogramar el encuentro para el lunes a las 21:30 en el estadio Martearena.

Javier Russo presidente de Juventud Antoniana, dialogó con InformateSalta y explicó que a pesar de todos los esfuerzos realizaron no lograron el objetivo. “Estuve con bomberos, con la policía, todo indicaba la aprobación de San Luis y Lerma, pero siento las 19 no teníamos definiciones y tanto el Consejo Federal como el equipo visitante las necesitaban; es por esto que decidimos reprogramar el encuentro”.

El partido originalmente iba a realizarse el sábado a las 15, pero justo coincide con el encuentro de Los Pumas con Escocia que se llevará a cabo en el Estadio Martearena, es por esto que se barajó la posibilidad de que habiliten la Lerma.

“Desde el Consejo Federal me exigían una respuesta para hacer una programación, el partido iba a ser televisado por la TV Pública y no podía darla porque estaba en una incertidumbre. Hay una logística de transporte y hotelería que preparar, el equipo visitante está a mil kilómetros de distancia y no podíamos seguir así, directamente hablé con la comisión y se decidió que el partido será el lunes a las 21:30 en el Martearena”, finalizó.