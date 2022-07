Para Godoy las diferencias en el Gobierno son “fenómenos” pero deben resolverse

El diputado nacional por el Frente de Todos, Lucas Godoy, en una entrevista televisiva se refirió a la interna que atraviesa actualmente el gobierno nacional. En esta misma línea, aseguró que no es ni “albertista” o “cristinista”, sino peronista; y consideró que ya es hora de resolver las diferencias para solucionar los problemas de la gente.

Al respecto sostuvo que “me parecen fenómeno, siempre se critica que las fuerzas políticas son homogéneas y no hay diferencias pero el Frente de Todos nació así, está fenómeno tener diferencias pero la importancia es saber responderlas de manera interna con diálogo y una conclusión porque tampoco podes tener una diferencia eterna, siempre hay que llegar a síntesis".

Por otro lado, señaló a El Expreso que cuando hablar la vicepresidenta, “hay que escucharla más allá que este en un acierto o equivocada, es importante lo que esta diciendo. Es una persona con mucha experiencia que fue dos veces presidenta de la Argentina, es un cuadro político de los más importantes en la historia del peronismo, yo concuerdo con ella en muchas cosas”.

Finalmente destacó que "estamos en situaciones críticas que merecen que tengamos una responsabilidad dentro del lugar que ocupa la gente el gobierno, pero no se puede comparar al proceso que se vivió en 2001 y menos con un presidente que no tenía condiciones para gobernar y no contaba con el apoyo del partido que representaba".