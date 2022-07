Hizo su torta de bodas y la criticaron: “Parece de un cumpleaños infantil”

Una novia fue ridiculizada por desconocidos en Internet después de optar por hacer su propia torta de bodas la noche anterior al gran día.

Dado que los casamientos pueden ser escandalosamente caros, la novia se habría ahorrado cientos de dólares haciendo ella misma el postre, pero muchos describieron el aspecto como una "torta de cumpleaños infantil" o un "volcán" en lugar de una torta de boda de ensueño.

Laura, que se cree que es de EE.UU., publicó un video en TikTok que desde entonces tuvo casi 4 millones de reproducciones. "No estoy segura de que hacer mi torta de casamiento a medianoche la noche anterior de mi boda haya sido la mejor idea", subtituló el video.

Laura armó su propia torta de dos pisos con seis bizcochuelos caseros.

En algunos países una torta grande de casamiento puede costar hasta mil dólares, dependiendo del número de pisos y los detalles, pero la versión casera de Laura probablemente habría costado menos de 30 dólares.

Laura dijo: "Me voy a casar en horas y hoy voy a hacer nuestra torta de bodas". El pastel de dos pisos se hizo con un mezcla que cuesta 4 dólares y la noche anterior se cubrió de chispitas de arco iris.

Horneó tres pasteles de 20 centímetros y otros tres pasteles de 25 centímetros que se utilizaron para crear los diferentes tamaños de los pisos. "Es medianoche, la noche antes de nuestra boda, y estoy preparando la torta. Nunca hice un pastel en mi vida, pero creo que está quedando muy bonito", dijo.

Paso a paso, realizó su torta de bodas horas antes de su casamiento.

Para dar el toque final, Laura colocó un enorme adorno en el pastel que decía el nombre de la pareja.

Mientras que Laura estaba contenta con el "bonito" resultado final, otros no pudieron evitar criticar el postre casero. "¿Es una broma? Porque parece más para un cumpleaños", escribió una persona.

’Puedo escuchar a tu invitado juzgando’, agregó otro, un tercero dijo: ’No... simplemente no’. ’No yo pensando que eras una pastelera profesional y que esto iba a salir tan bien’, admitió otro.

La torta casera, de dos pisos.

Sin embargo, algunos elogiaron a Laura por intentarlo y por ahorrarse el dinero al hornearlo ella misma. " ¡Creo que es la idea más bonita! Los pasteles caros están sobrevalorados", comentó una mujer.

"Gracias a Dios que alguien tiene sentido común y no paga 500 dólares por una torta. Eres hermosa, deja que eso brille, no tu pastel", escribió otra. Un tercero dijo: ’La gente es tan mala. No puedo recordar la torta de nadie en las bodas a las que he ido. Si estás contenta con ella, eso es lo único que importa. Es tu día".

El pastel de bodas, con grajeas de colores.

En otro video, Laura respondió a los haters con imágenes de ella misma el día de la boda sonriendo y cortando su gran pastel.