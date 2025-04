Se conocieron los detalles de la ruptura entre Yuyito González y Javier Milei: "Era muy densa"

En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre y la panelista Majo Martino dieron nuevos detalles de la separación de Yuyito González y Javier Milei.

"Yo dije en diciembre que ella (Yuyito) tenía el boleto picado. Me lo dijo alguien del entorno de Milei. Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Ellos se iban a mudar juntos, ella lo había anunciado para enero y nunca ocurrió", comenzó diciendo la presentadora.

"Él ya tenía en diciembre decidido que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos", siguió y remarcó: "No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él, Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho".

Luego, Majo contó sobre la ruptura: "Hablé con alguien no del riñón sino del corazón del Presidente. Veía a una mujer re enamorada de verdad. Lo que me dicen es que se separaron hace meses. La estiraron. Javier la consideraba muy densa, porque él no quería quilombos".

"Javier siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo", detalló Martino.

Y sumó sobre la Secretaria General de la Presidencia: "Es imposible ser Primera dama después de ver el rol que ocupa la hermana. Es una espantanovias, por Karina Milei".

Yuyito González abrió su programa Empezar el día por Ciudad Magazine con una inesperada noticia: se separó de Javier Milei tras varios meses de relación.

Fue la propia conductora quien desde su ciclo confirmó este lunes el final del vínculo con el presidente y detalló que fue una decisión tomada de común acuerdo.

"Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado", comenzó Yuyito contando de su reciente separación de Milei.

"Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", reconoció la conductora.

Y reconoció por qué hizo público el final del romance: "Así como he compartido todo casi un año también era justo que compartiera esta ruptura".

"Está todo más que bien, no voy a dar ningún detalle ni ningún tipo de explicación, no tengo nada más para decir más que esto", remarcó Yuyito González.

"Fue una hermosísima relación y agradecida por lo que Dios tiene para mi vida", cerró esperanzada y aferrada a la fe por la nueva etapa que viene ya sin Javier Milei a su lado.

En tanto, el presidente viajará a Roma, Italia, para participar del funeral del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. /A24