Escandalosos audios de Nannis sobre la muerte de la mamá de Claudio Caniggia

Mariana Nannis quedó envuelta en un escándalo luego de que se filtraran unas grabaciones en las que habla sobre la muerte de Nélida Tomasa Iglesias de Caniggia, su exsuegra. La mujer se arrojó desde el balcón del quinto piso de su departamento de Belgrano, en 1996, y en aquel entonces la culparon de la depresión que sufría, ya que supuestamente le impedía el contacto con sus tres nietos y hasta con el mismísimo jugador.

26 años después, el tema volvió a instalarse por los audios que Ángel De Brito sacó a la luz en LAM. Allí se escucha a la mediática responsabilizando al Pájaro y sus familiares de la tragedia. “Siempre que lo llamaba él mandaba a decir que no estaba. porque no quería hablar con ella. A él le importaba un carajo”, disparó.

En otro mensaje de voz, Nannis añadió: “La madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía. No sean hipócritas, o los argentinos no quieren ver las cosas, pero nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre llamaba y el tipo nunca la quería atender”.

La modelo reconoció que las actitudes de su marido con la mujer que le dio la vida tendrían que haber sido motivo suficiente para que ella diera un paso al costado de la relación.

“Desde ese momento yo lo tendría que haber dejado al tipo, ¿sabés? Un tipo que no quiere saber nada de la madre, que le importa un carajo... La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza; aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atender a la madre, y siempre vivía la madre llorando y no le importaba nada”, pronunció indignada en uno de los audios.

Mariana aseguró que un hombre al que no le importa su madre nunca le van a importar su esposa e hijos. “Nada se puede comparar con el amor que puede sentir un hijo hacia su madre. Solo es equiparable con el amor que se puede sentir por un hijo. Es difícil hablar ahora, quizás no fui capaz o no me di cuenta… Es una cruz que voy a llevar siempre. Un hijo siempre va a decir: ‘Podría haber hecho más’. Me pasa a mí y a mis hermanos”, cerró.

El 10 de septiembre de 1996, Nélida Tomasa Iglesias de Caniggia se tiró desde el balcón del quinto piso de su departamento. situado en O`Higgins 1810, en el barrio de Belgrano. Allí vivía con su esposo y su hijo menor, Diego.

En aquel entonces, pese a que era delantero de Boca Juniors, el Pájaro se encontraba fuera del país, pero regresó de urgencia para despedir a su mamá en Henderson, la localidad de donde eran oriundos.

En aquel momento, el círculo íntimo de los Caniggia acusó a Nannis de haber alejado al futbolista de su mamá, lo que le originó una fuerte depresión. Sin embargo, 26 años después se conoció otra versión, de su propia boca. /TN