Reelección de Sáenz: “No se ven proyectos ni candidatos opositores”

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, en el marco de reuniones y encuentros con sectores políticos en busca de conformar una gran alianza que acompañe la candidatura de Gustavo Sáenz para continuar como gobernador.

“Claramente le decimos a la gente, en función del proyecto que llevamos adelante, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. La gente tiene en claro lo que significa Gustavo Sáenz en el gobierno, creo que tiene mucho conceso para continuar en esa dirección”, dijo.

Villada sostuvo en FM Aries que ven una oposición un tanto dispersa, respetamos todos los alineamientos. "Hoy se vienen tiempos de frentes políticos, ya no existen las presentaciones individuales de los partidos, pero no se ven proyectos ni candidatos opositores. Se ven alineamientos, pero no la expresión de un sector que esté liderado por alguna persona, no tenemos muy en claro cuál es el eventual espacio político que podría formarse”.

El ministro consideró que la sola intensión de disputar no es un argumento convincente. “Creo que es prematuro, hay que esperar que los espacios terminen de consolidarse y generar una propuesta política. Nosotros mientras tanto tenemos la responsabilidad de gobernar y de dar previsibilidad para los próximos años, por eso planteamos qué pretendemos hacer”.

"Hay objetivos que tiene la provincia que van más allá de los partidos políticos, como la necesidad de mayor federalismo y que nuestra provincia ocupe en el ámbito nacional el lugar que le corresponde", finalizó.