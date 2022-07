Extensión de la moratoria: “Queremos saber de dónde sale ese dinero”

Ante el inminente vencimiento de la moratoria previsional vigente desde 2014, el presidente Alberto Fernández confirmó la decisión de prorrogarla por decreto "hasta que el Congreso sancione una nueva ley", dado que ya hay un proyecto aprobado por el Senado y están a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Al respecto, Julia Toyos, abogada previsionalista, en diálogo con InformateSalta, opinó sobre la medida. “Queremos saber de dónde sale ese dinero, si sale de impuestos, de recaudación, o de los aumentos que no le están dando a los jubilados", dijo.

"Las personas que ya están jubiladas están subsidiando un montón de nuevos jubilados"

La letrada consideró que la medida implica asumir más gasto público. “Aunque digan que no, con todos los líos que tenemos en la economía y las finanzas, no sé si es el momento político adecuado para sacarlo y con tanto ruido que a veces hace”, comentó.

En ese marco, recomendó a la gente que tiene un trabajo informal inscribirse como monotributista y empezar a aportar al sistema de seguridad social, no solo por la jubilación, sino por incapacidad. “Una persona se pude incapacitar y si tiene sus aportes al día puede tener una jubilación por invalidez, a la vez que añadió que nadie está exento del fallecimiento y así puede tener un beneficio de pensión para sus conyugues o hijos menores, discapacitados”, sostuvo.

“Es importante asesorarse y pensar que no siempre va a estar la moratoria, aunque estemos en la Argentina, en algún momento tenemos que intentar ser un poquito más serio”

Con respecto a la ley vigente, sostuvo que las mujeres que hoy cumplen 60 años tienen que tener por lo menos 6 años de aportes posteriores al 2003, por lo que consideró que la mayoría de las amas de casas no cumplen con el mencionado requisito.

“Cuando la gente va a Anses le dicen vuelva cuando tenga 60 años y la verdad que no es así, la seguridad social implica proveer y hacer los aportes con tiempo, entonces él que no tenía aportes no llega, es muy poca la gente que puede regularizar años con esta moratoria compensando tareas de cuidado”, sostuvo.

En el mismo sentido, insistió en que “las mujeres que ya tienen la edad cumplida, si no tienen aportes posteriores a 2003 y no llegan con los años complementarios de tareas de cuidado, se les va a hacer difícil jubilarse”.

Por otro lado, se mostró expectante por la nueva norma que ya cuenta con media sanción del Senado, que apunta a que las personas que no lleguen con los 30 años de aportes puedan acceder a un plan de pago de deuda previsional y jubilarse. "La diferencia es que permite regularizar deuda hasta el 2008 y entrarían todo lo que cumplen la edad", sostuvo.

Además resaltó que también incluirán a los hombres, que hasta el momento casi no pudieron acceder a la moratoria. “Entran varones y mujeres, también estaría entrando gente que no tiene la edad jubilatoria pero está a dos años de jubilarse pero que quiere regularizar a las cuotas, se les llama unidades previsionales, son muchos más elevadas de las que están ahora y me parece bien, están atadas al índice de movilidad jubilatoria”.

Por último, también se refirió a las diferencias por género vinculadas a moratorias. “No es junto que un hombre tenga que verse obligado a jubilarse con el 80% a los 65 años y la mujer que no tiene aportes se jubile con el 100%, es un poco absurdo e injusto”, finalizó.