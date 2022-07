Lo apedrearon, estuvo en coma, los agresores están libres y archivarían la causa

Gonzalo y su papá salieron a comer unos sándwiches, volvían en el auto los dos y su perrito, cuando el can saltó por la ventana porque se asustó y el niño no dudó en bajar corriendo a buscarlo. Fue ahí cuando su vida cambió para siempre porque recibió una pedrada en la cabeza por parte de un grupo de personas, que lo dejó en terapia intensiva varios días.

El hecho ocurrió en febrero de 2020, alrededor de la medianoche, sobre la colectora de la avenida Paraguay al 1400, en cercanías al puente del Río Arias.

Héctor, el padre de Gonzalo, contó que “ellos (la patota) venían en tumulto por el medio de la calle entonces fui frenando, me puse al costado, cuando pasé nos tiraron vasos de vino que le cayeron en la cara a mi hijo. Yo frené más adelante y en ese momento, el perrito saltó por la ventanilla y mi hijo bajó para agarrarlo”, relató. Fue después de eso que lo agarran estas personas y le reventaron la cabeza con un pedazo de asfalto que encontraron en el suelo.

Ahora, después de dos años de lucha, recibieron la noticia que no esperaban jamás: archivarían la causa y los agresores están el libertad. El representante legal de esta familia es el Dr. Santiago Pedroza, y según detalló la madre de Gonzalo por Multivisión, éste no les dice el nombre del fiscal que está a cargo de la causa y nos afirmó que no les quieren dar fecha de juicio, “pero tampoco nos dice por qué”, indicó.

Los que casi lo matan, están sueltos y mi hijo quedó con secuelas a nivel neurológico y no sabemos cómo reaccionará en los próximos años

”Es rarísimo que el caso de mi hijo no tenga respuesta, no hay justicia”, agregó la mujer y dijo que si no pasa nada, se encadenará en la Ciudad Judicial”.