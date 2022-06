El dolor de una madre que busca justicia por la agresión a su hijo: “Me voy a encadenar”

En febrero de 2020, Gonzalo, un adolescente que en aquel entonces tenía 13 años, sufrió una brutal agresión con una piedra mientras circulaba en el auto con su padre por Avenida Paraguay. A poco más de 2 años del hecho, su familia sigue clamando justicia.

En diálogo con InformateSalta, Lucía Peña, su madre, contó que sin dar muchas explicaciones se suspendió el juicio contra Damián Cruz, el principal acusado. “Ellos presentaron primero un juicio abreviado y después una suspensión a juicio. Cuando fue mi abogado, no le quisieron dar más detalles, entonces presentó recién ayer una nota, como un pronto despacho diciendo que nosotros no aceptamos una anulación a juicio”, dijo.

Sobre el imputado, aseguró que lo único que sabe, por conocidos de su hijo, es que volvió a Buenos Aires a su actividad en el Ejército. “Tiene una vida normal, porque no le debe nada a nadie, nunca se acercó ni a preguntar cuanto hemos gastado en los remedios de mi hijo, en las ampollas para su cerebro nada”, expresó.

En este sentido, si no obtiene respuestas hasta mañana, adelantó que tomará una drástica decisión. “Me voy a encadenar en la Ciudad Judicial, no puede ser que el caso de mi hijo quede en la nada. O estaban esperando que mi hijo se muera para recién hacer algo. Mi hijo estuvo a punto de morirse, estuvo en coma”, expresó.