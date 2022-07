Dólar turista: "Es una buena medida pero no es significativa"

El dólar libre alcanzó un nuevo récord nominal de $324 para la venta y parece no tener techo. Al respecto, Julio Moreno, economista y ex diputado provincial, en diálogo con InformateSalta, advirtió que de momento “no se ve ninguna señal de que vaya a bajar o que se mantenga estable”.

Moreno indicó que la ausencia de un plan económico hace que este proceso inflacionario se vaya agudizando. “El hecho de que esta ministra logre parar de alguna manera esta locura de aumento de inflación ya sería un éxito para este gobierno pero no lo veo en el corto plazo”, sostuvo.

Sobre el actual escenario, sostuvo que “no hay dólares y los pocos dólares que hay se están utilizando para pagar toda la energía que se está importando”

También se refirió a las declaraciones de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien sostuvo que “el dólar blue no tiene impacto en la economía real”. “Parece que no está informada que no solamente es el dólar blue, está el contado con liquidez y los otros dólares oficiales que están aumentando también de precio”, dijo.

Con respecto a la medida de establecer un "dólar turista", sostuvo que deberían haberse implementado desde hace mucho tiempo, aunque aclaró que no es significativo. “Es una buena medida, el dólar turista representa 3 mil millones de dólares que es la cantidad de dólares que traen los turistas y se venden en el mercado informal, pero no es un monto que cambie la visión actual de desconfianza, es una curita", manifestó.

A su vez agrego, que en el contexto actual difícilmente un tipo de cambio diferenciado logre calmar a los dólares paralelos

Por otro lado, se refirió a una posible remarcación de los precios a raíz de la incertidumbre. “Si vos comprás un producto no conseguís un repuesto, tenés una fábrica parada porque te falta un insumo, entonces vas a tener que aumentar tus costos en función del nuevo precio de ese producto de importación, si empiezan a restringir y no darle la posibilidad al importador que obtenga esos productos, obviamente el precio va a seguir aumentando y eso se va a generar un proceso inflacionario”, contó.

Por último, opino sobre los bienes raíces. “Si vendés un bien, compras otro al momento no tenés la plata quieta o guardada”, concluyó.