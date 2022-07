Dólar blue sin techo: "Tiene el nerviosismo de una situación política agitada”

El dólar informal o “blue” ha marcado un nuevo récord este martes cuando su cotización superó los $300, reiterando la incertidumbre financiera que vive el país. ¿Qué debemos esperar?¿ Cómo entender el contexto económico que atraviesa la Argentina?

Al respecto InformateSalta dialogó con el economista Álvaro Pérez quien reflexionó sobre las causantes que hacen que el dólar blue siga ascendiendo. “Es un dólar que está por debajo de lo que operan los dólares en la bolsa, y que tiene todo el nerviosismo de una situación política agitada”, dijo primeramente.

A esto agregó que esa agitación tiene que ver con “un presidente que no encuentra el rumbo, diríamos que ya no tiene equipo, todos los ministros responden más a la vicepresidenta que se muestra enfrentada con el presidente”, aseveró Pérez no sin antes agregar que “cuando los países tienen problemas políticos, eso impacta en los números de la económica”.

No obstante dijo que la cotización que presenta el blue esta jornada aún está por debajo del dólar que cotizó por octubre del 2022 actualizado por la inflación. “Aún no es el peor dólar que hemos tenido, aunque es un dólar nervioso y sin expectativa”, recalcó el economista a nuestro medio.

¿Qué puede pasar a futuro? “Miremos la inflación, si el dólar vale $300 y el próximo mes hay otra inflación del 5%, entonces el dólar podría valer $315, porque el dólar es un precio más de la economía, lo vemos en la tecnología, en los aceites, en el azúcar”, consideró Pérez.

“El dólar podría atravesar por dos niveles, uno es con una inflación ascendente que iría teniendo un dólar relativo, pero si la situación sigue complicándose, podría valer mucho más”

Aquí se permitió hacer una crítica a las medidas implementadas por el Gobierno, que no vienen a renovar o mejorar la situación. “Se intenta cambiar la situación con las mismas respuestas, que son más restricciones, más impedimentos, ¿alguien cree que algo va a cambiar dando lo mismo? ¿Si no puedo importar, cuánto valen las cosas? Aquí falta expectativa y el Gobierno, con sus declaraciones o medidas, las dinamita aún más”, lamentó.

Por último se animó a compartir su preocupación que no va tanto por la cotización de la moneda extranjera. “Mi preocupación va de la mano de lo social, de los movimientos, cómo este caldo de cultivo de la virulencia social empieza a asomarse, lo vemos en Buenos Aires, ese olor a problemas sociales que son tristes para el país y que rompen ilusiones”, concluyó.