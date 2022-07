“Martel me dio la confianza que un jugador necesita”

Nadie es profeta en su tierra, frase que marca sin dudas la carrera del talentoso delantero “Demonio” Vargas. Nacido y formado bajo los colores azabache, que soñaba con ser jugador de fútbol y hacer goles con el club de sus amores. Pero el destino le tenía preparado otro algo más.

No tuvo chances en Central Norte pero su deseo de crecer como futbolista no cedió y así llegó a Juventud Antoniana. Equipo que lo recibió y no demoró su debut por sus virtudes futbolísticas. El delantero estuvo bajo las órdenes técnicas de Adrián Cuadrado, Alberto Boggio y Martín Martos, pero no tuvo muchas oportunidades. Pero con la llegada de Pablo Martel, cambió su situación y pasó a ser pieza clave en el once ideal.

Enzo Vargas, en diálogo con InformateSalta habló sobre el equipo y los resultados. ”Me siento con confianza y muy contento por el presente del equipo, sobre todo que se nos están dando los resultados”, dijo.

Sobre la titularidad que le dio el técnico, aseguró que es muy importante la confianza. "Siempre escucho lo que me dice para mejorar y me dio la confianza que un jugador necesita para jugar”, aseguro.

Vargas explicó que la buena sintonía con su compañero Julio Cáceres es por la calidad y eso hace más fácil el juego.

También desdramatizó su salida del Cuervo y se mostró firme en sus convicciones como jugador profesional. “Mi sueño era ser jugador de fútbol y sabía que podía pasar lo de cambiar de equipo”, expresó.

El delantero destacó la concentración y dejar todo en cada partido.

Por último, se refirió a su próximo rival del puntero Racing de Córdoba. “Vamos a jugar contra un gran equipo que viene haciendo las cosas bien. Va a ser un partido difícil. Pero nosotros tenemos que estar concentrados y tratar de no cometer errores para traernos algo de Córdoba”, finalizó.