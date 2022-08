Juicio por Emanuel Cruz: "Peleó desde que nació, su vida no valía unas zapatillas"

Desde el lunes se dio inicio a la Audiencia debate contra de debate contra Joaquín Alberto Ramírez y Alex Emanuel Guzmán como autores del delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causae y agravado por la participación de un menor de edad en perjuicio de Emanuel Martín Cruz.

Martín Cruz, padre de Emanuel, se mostró conmovido al recordar el día que perdió a su hijo. "Yo le digo al señor juez, lo único que le pido es justicia. A mi hijo lo mataron como a un perro, como a un animal de 5 puñaladas certeras. Una en el corazón que atravesó pulmón y las otras 4 espaldas, costillas, etcétera, por una gorra y zapatillas" insistió por Con Criterio.

El hombre contó que Emanuel nació con dos problemas de salud que lo llevaron a estar internado por largos lapsos de tiempo luchando por su vida.

"Mi hijo nació con dos discapacidades, una ostomía, o popularmente llamada, “ano contra natura”, y un solo riñón. "Martincito peleó por su vida desde que nació, años llevaba internado peleó por su vida para que vengan estos delincuentes a arrebatarle la vida por una gorra y unas zapatillas. La vida de mi hijo no valía unas zapatillas y una gorra, ¿por qué le hicieron eso?".

El día que me enteré

Martín recordó cómo se enteró de la noticia. "Ese sábado me ocupo de barrio Solidaridad a las 12 de la noche me desocupo en Florida y San Martín, me llama mi hija nunca me llama a esa ahora y me dice "papá lo apuñalaron a Martín" Salí como loco, poco recuerdo y fue el primero en llegar a la salita de villa Primavera, había unos policías peché y llegué hasta donde estaba mi hijo en una camilla, en salas de primeros auxilios, estaba boca arriba, pensé que me iba estar con los ojos abiertos me iba decir "papá me duele" y lo vi con los ojos cerrados mi hijo, se me fue" lamentó.

Siguiendo en su relato aseguró que "Mi hijo no iba a pelear si tenía 5 puñaladas, una certera. Además él iba a usar pañales de por vida, no tenía contención, en la pierna no tenía músculos".

Su relación

Quebrado Martín expresó "Me quitaron lo que más amaba en la vida, tengo una nena de 21 años. Él era compañero de pesca mío de todas las semanas, día de semana, catamarán, río Bermejo, Tunal. Desde los 5 años me acompañaba a pescar, me hace falta. Todos los días le pido a Dios que me lo tenga en la gloria. Esto me hace mal. Lo extraño a mi hijo".

Recordó que "Teníamos una finca, le habíamos comprado un caballo y él se emocionaba con sus caballos, íbamos a Guachipas y quedó todo ahí tirado. No me da fuerza de nada no tengo ganas de nada".

En cuanto a los acusados dijo que no los conoce y lo único que busca es justicia.