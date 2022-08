Una camioneta cayó al barranco y el tren urbano tuvo que parar

Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, una camioneta terminó incrustada en un barranco al costado de la vía del tren, en el Barrio San Rafael, en la capital salteña. Por este motivo, el tren urbano que llega hasta Güemes, tuvo que detener su marcha para evitar llevársela puesta y el servicio se vio demorado.

Según manifestó el conductor de esta Amarok negra, en el lugar no hay buena iluminación. Contó que iba subiendo la pendiente, no vio el pozo por la poca luz y terminó cayendo. Afortunadamente no hay que lamentar heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Al lugar llegó la policía rápidamente junto a bomberos en un camión de incendios forestales para poder sacar la camioneta con la fuerza del mismo, ya que en un primer momento intentaron levantarla con otro vehículo, pero no lo lograron porque la pendiente en donde se encontraba es muy pronunciada.

Finalmente, con la ayuda de Defensa Civil, luego de dos horas de trabajo, lograron sacarla y llamativamente, al menos a simple vista, el rodado no tenía daños materiales. El tren logró retomar su marcha y llegará en los próximos minutos a destino.