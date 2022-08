“Si no hubiésemos sido una oposición responsable, el helicóptero de Alberto ya hubiese pasado”

Así lo manifestó el diputado Miguel Nanni en el programa Sin Vueltas de InformateSalta, analizando la situación política, la asunción del nuevo ministro de economía y el rol que ocupa la oposición en un momento gran incertidumbre y descontento.

“No entendí la alegría y los festejos como si se hubiera bajado el dólar a la mitad, como si no existiera inflación. Hace 32 meses que están gobernando y hasta hoy el resultado es que el gobierno aumentó la pobreza, aceleró irresponsablemente la inflación, el dólar está por las nubes, la matriz energética rota, dejaron la macro economía del país totalmente inconsistente”, dijo.

Nanni analizó que el microclima de los aplausos, la alegría, “la asunción vip, no se condice con lo que siente la gente en la calle, que no puede pagar la olla al final del día. Los festejos del Frente para la Victoria en la asunción de masa no se condicen con lo que está pasando en la calle. La inflación le pega directamente a los sectores productivos, no se puede planificar nada”.

El legislador reconoció que Sergio Massa “tiene otras dimensiones de funcionario. Es un funcionario de primera línea, experimentado. Hoy puede haber en la cartera de economía un hombre experimentado, pero el rumbo tiene que ser bajar retenciones, sincerar el dólar, las tarifas”.

Sobre el rol de la oposición, el diputado expresó que “si no hubiésemos sido responsables, el helicóptero de Alberto ya hubiese pasado hace un año. Juntos por el Cambio es una oposición que no busca rupturas, busca equilibrio, busca continuidad. Cuando hubo que firmar un acuerdo con el fondo el Kirchnerismo no quería y nosotros fuimos lo que prestamos la rueda de auxilio”.