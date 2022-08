Alumnos intoxicados en Cerrillos, piden explicaciones y denuncian mala atención en el hospital

El viernes, cerca del mediodía siete alumnos del a escuela Gobernador Manuel Solá de Cerrillos debieron ser trasladados al hospital zonal por lo que sería una intoxicación, pero aún no se sabe de qué.

Mamás durante la mañana de este martes se apostaron en las puertas de la institución educativa buscando una explicación de lo que les sucedió a los menores afectados.

"Les agarró vómitos, tembladera. Había un nene como que convulsionó. Lo llevaron al hospital, pero en el hospital también hubo una mala atención, porque no le hicieron análisis, no hubo ambulancias para trasladarlos al Materno y no le hicieron análisis para saber que era. A las 11.40 sucedió todo, empezaron a llamar a los papás y vino la ambulancia y se llevó 4 niños. Hasta ahora no sabemos que es, ahora nos dimos con la noticia que no hay desayuno, lo suspendieron".

Según manifestaron las mamás desde hoy y hasta el viernes, se suspenderá el desayuno que se brinda a los alumnos de toda la institución. Además anticiparon que el jueves la institución recibiría un informe en relación a los estudios de bromatológicos sobre la Copa de Leche.

Otra mamá contó a través de Salta Directo la situación que atravesó. "Recibo la llamada de las maestra a las 11.43 que mi hijo estaba con dolor de estomago y que lo tenía que buscar de la escuela. A las 12 y dos minutos me llama diciendo que vaya al hospital porque lo llevaban ahí, siempre creía que mi hijo era el único que estaba así. Una mamá me llama y me dice que eran varios los chicos que salían de la escuela del séptimo grado. Comenzó todo en el acto, según la directora, al ver que mi hijo estaba mal, estaba convulsionando provocó que los demás se sintieran mal".

Advirtió al igual que la otra mamá que no se hizo análisis en el hospital cuando ingresaron, y hoy ya no serían de utilidad. Los síntomas generales de los chicos fueron vómitos, dolor de abdomen, sin poder mover brazos y piernas.

Respuesta de la Dirección

Desde la dirección de la Escuela explicaron que si bien no tienen la certeza de lo que provocó la situación en 7 alumnos, esperan resultados de estudios bromatológicos en el pan que se les da durante la merienda.

"Nosotros dimos intervención a las autoridades pertinentes, policía, activamos el 911, bromatología, hospital y bomberos. Se derivó a los niños al hospital. Desde el primer momento descartaron que hubiese algo en la escuela que pudiera afectarlos, sea en el aire o en el desayuno, lo único que compartieron fue el desayuno pero había chicos que habían desayunado y otros no".

En cuanto a la situación de salud de los alumnos, la directora aseguró que los niños esa misma noche del viernes ya fueron dados de alta.

"Estoy esperando el resultado de bromatología hoy que me diga por prevención. Porque ese día se sacaron el pan por prevención y hoy por prevención los chicos no van tener desayuno para tranquilidad de los papás. Una vez teniendo el informe se tomará la decisión y se volverá otra vez, si no hay nada en el pan, que creo que no es porque sino sería una intoxicación masiva, son 500 chicos que toman el té a la mañana" explicó la directora por Salta Directo.