Fracasó el diálogo entre concejales y la Intendenta por la reforma de la Carta Orgánica

Miembros de la Comisión Especial para el análisis de la Carta Municipal citaron para ésta mañana a la intendenta Bettina Romero con el objetivo de iniciar la discusión y el análisis de las propuestas para la modificación de Carta Orgánica Municipal.

La concejal de Ahora Patria, Emilia Orozco lamentó que el diálogo no pudo llevarse a cabo. “Veníamos preparados para un hecho tan importante como la reforma de la Carta Municipal, desde 1988 es algo que no se modificó y hay muchísimas cosas por actualizar. Invitamos a la señora intendenta pero lamentablemente no asistió”, dijo.

La edil sostuvo que “el diálogo y el consenso no se vieron plasmados en la reunión. Vamos a seguir trabajando e intentando. La ausencia no nos impide continuar con el trabajo que es de suma importancia. Vamos a seguir convocando a los distintos sectores que intervienen en la reforma”.

Por su lado, la concejal Paula Benavides manifestó que pretendían conocer la opinión de Romero, sin embargo en lugar de la intendenta asistió un funcionario municipal, quien “hizo una presentación en la que de manera abrupta y bastante irrespetuosa se levantó de la reunión y se fue. Es una actitud lamentable”.

El concejal Abel Ramos recordó que la Carta Orgánica Municipal tiene 34 años y en más de tres décadas no tuvo ninguna modificación. “La ciudad de Salta cambió radicalmente en éste tiempo, se necesita una actualización. Esta reunión era un puntapié inicial para empezar las conversaciones con el ejecutivo, sabemos que la modificación se va a llevar a cabo por los Convencionales Municipales cuando ya esté todo dictaminado. Es un tema muy importante”, manifestó.