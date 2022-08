Larreta habló de la economía argentina y el crecimiento de JxC en Salta

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dialogó con Multivisión y sostuvo que la Argentina sólo va a salir adelante con un plan y una visión que se sostenga en el tiempo: “Argentina tiene que tener un plan de desarrollo que se traduzca en trabajo argentino en cada una de las regiones”.

En esa línea agregó: “al no haber un plan es difícil que se invierta a largo plazo. Salta tiene muchas oportunidades y el potencial para la Argentina es enorme, pero nos estamos perdiendo una oportunidad”.

Rodríguez Larreta hizo hincapié en que el plan tiene que revisar la distribución de recursos: “Falta una visión más federal, el kirchnerismo ha concentrado muchísimo los recursos en el gobierno central y tenemos que revertir eso”.

También habló sobre la necesidad de volver a abrirse al mundo: “Necesitamos una nueva inserción de Argentina en el mundo. Algo que se había hecho y muy bien en el gobierno de Macri. No podemos relacionarnos sólo con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, tenemos que apuntar a que el mundo entero compre los productos argentinos”.

Sobre el turismo, puntualmente, destacó: “Hay que mejorar la conectividad de los vuelos de Salta para traer más turistas, algo que habíamos avanzado muchísimo con el gobierno anterior y ha caído”.

Consultado por los aumentos tarifarios anunciados por el gobierno nacional, dijo: “Lo que vimos ayer del aumento a las tarifas es producto de que con la inflación se dejó acumular y siempre terminamos corriéndola desde atrás. En un país sin inflación no tenés anuncios como el de ayer”.

Y remarcó: “Hay casos en el mundo que han vencido la inflación. Ese es el primer objetivo ya que no hay crecimiento, no hay desarrollo, no va a haber más empleo en la Argentina si no logramos estabilizar la inflación”.

Sobre la educación: “Necesitamos una revolución en la calidad educativa a lo largo de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires la educación es una prioridad. Las escuelas no las cerramos, tuvimos clases todos los días para todos los chicos”.

Para finalizar, hizo referencia al equipo de Juntos por el Cambio a nivel local: “Todo esto tiene que ser parte de un plan integral con visión federal; hay un equipo muy bueno en Salta. Con Inés Liendo, Martin Grande, con Zapata, con Juan Carlos Romero estamos trabajando por un proyecto nuestro para proponerles a todos los salteños y salteñas un modelo de desarrollo y crecimiento que se traduzca en trabajo.”

Y cerró: “Para que los chicos salteños se puedan quedar con las mejores oportunidades con buena calidad educativa, garantizando la seguridad. Eso requiere un plan y por eso estamos trabajando en un plan nacional y en un plan para Salta”