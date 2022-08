El turbulento papel del yerno de Piñón Fijo en el mediático escándalo familiar

En “Socios del espectáculo” afirmaron que el yerno de Piñón Fijo, el esposo de Sol, es uno de los principales culpables del conflicto público en el que se encuentra la familia.

El drama inició cuando el payaso publicó en sus redes sociales una tierna foto junto a su nieta Luna. Pero la descripción que eligió para acompañar el posteo llamó la atención de todos: “#DerechoNietos” y “#DerechoAbuelos”. Rápidamente la hija de Piñón Fijo, Sol, hizo un descargo donde dejó en claro que el problema siempre fue su padre. “Hace 8 meses que no veo a mi padre, porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos”, afirmó contundente sobre los múltiples abusos que vivió.

La presentadora de televisión, Mariana Brey, detalló información sobre el rol que habría tenido el yerno de Piñón Fijo en el conflicto familiar. “Hay un nombre que todavía no se ha mencionado, por lo menos no lo he escuchado, que ahora lo podemos compartir con el periodista que tenemos en el móvil, para ver si él sabe sobre esto, y tiene que ver con el yerno de Piñón, que se llama Germán, que es el marido de Sol, la hija de él, que hasta ahora es un personaje que no ha aparecido en escena. Él sería, según me cuentan, el conflicto dentro de la familia, referido a lo económico que hacía mención Karina Iavícoli”, comenzó diciendo la panelista en el programa de “El Trece”.

Destacando los problemas por dinero que tiene el artista y su familia, Mariana Brey continuo: “¿Viste que siempre cuando aparece el yerno, la nuera…? La parte económica sería el origen de todo. Es más, no sé si es que impulsa a Solcito a escribir todo ese texto, que es extremadamente largo, y justamente se escribe en el momento en que Rodri (Lussich) estaba comenzando con los Escandalones. Ahí fue que lo publicó, no lo escribió en 10 minutos, estaba escrito, eso estaba listo, estaba preparado, y estaba viendo en qué momento lo ejecutaba y fue cuando Rodri empezó con los Escandalones”.

El yerno de Piñón Fijo junto a Sol y su familia.

Por su parte, Adrián Pallares aportó durante el programa “Socios del Espectáculo”: “No es para hacernos autobombo, pero insistimos con algo: al ser el drama de Piñón Fijo, al poner el punto en que el drama era de él y no de sus hijos, motiva a ese comunicado que, en algún momento, lo iba a largar, decide largarlo ahí, como diciendo ‘se habla de una cosa y mi papá no ha hecho nada para que dejen de agredirnos en las redes sociales’. Porque los primeros atacados fueron ellos, evidentemente”./Radio mitre