Denuncia que persiguieron al joven asesinado en Tartagal para robarle su moto

De entre las noticias del fin de semana, se encuentra la muerte de un muchacho de 22 años en la ciudad de Tartagal, luego de recibir disparos de un arma de fuego en la madrugada del sábado, perdiendo la vida una vez que llegó al hospital local. Por el caso, ya trabaja la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Al respecto de este trágico hecho, la pareja de la víctima dialogó con el medio VideoTar donde señaló que los disparos habrían sido cuando estaba llegando a su casa, siendo perseguido por un vehículo y que, tras el ataque mortal, le robaron la moto en la que se desplazaba.

La joven indicó que el muchacho venía de visitar a uno de sus hermanos, ya que su madre estaba en Salta Capital. No obstante cuando estaba regresando a su casa, en barrio Sarmiento, dijo que un automóvil lo habría perseguido realizando las detonaciones contra él mientras arribaba al inmueble.

“Era un auto blanco, una vecina vio un auto blanco, ella vio todo, vio a un chico que se llevaba la moto, era una flaquito alto, todo de negro con cabello desmechado”, contó el identikit que le aportaron sobre el ladrón. Dicho esto denunció que llamaron a una ambulancia para asistirlo pero que ésta tardó 40 minutos en llegar.

“Él seguía tirado, le temblaba la mano, no podía hablar, empezó a salirle mucha sangre por la nariz”, rememoró las escenas. Cuando llegó la ambulancia lo llevó directamente hasta la sala de emergencias, pero allí se habrían demorado en darle asistencia.

“Todavía estaba vivo, él me iba apretando la mano en la ambulancia, no lo atendía rápido, nadie hizo nada, lo único que hicieron fue ponerle oxígeno y nada más”, espetó la muchacha contando que 25 minutos se retrasó la llegada del médico quien “salió a los 5 minutos, me dijo ‘ya está muerto’ y no me dejaban pasar, eso fue todo” lamentó.

“Tenía una bala en el pecho, otra en una pierna“