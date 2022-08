Sergio Massa visitó una entidad de la Mesa de Enlace y se esperan anuncios para el campo

El ministro de Economía Sergio Massa realizó una visita sorpresiva a la sede de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace. Voceros oficiales confirmaron la reunión y señalaron que se esperan anuncios. Todo esto en momentos donde las miradas del Gobierno están puestas en la liquidación de la última cosecha de soja, para de esa manera fortalecer el nivel de reservas del Banco Central. “Fue una reunión excelente”, dijo el titular del Palacio de Hacienda al retirarse del lugar.

Aunque no se especificaron los detalles de las medidas, tendrían que ver con una mejora en los porcentajes del llamado “dólar soja”. Al momento de la venta que realizan los productores de la oleaginosa, tiene un porcentaje de acceso a dólar solidario del 30% y se buscaría ampliar esa cifra. El campo pretende una cifra cercana al 50 por ciento.

El almuerzo en la sede de Coninagro estaba pactado con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, que viene manteniendo reuniones técnicas con el sector en los últimos días, al que se sumó sin aviso el ministro Sergio Massa pasadas las 14hs. Hay que recordar que hace dos semanas atrás los funcionarios mencionados mantuvieron un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace, en el distrito bonaerense de Escobar.

Ayer Coninagro realizó su congreso anual con la presencia de dirigentes de Juntos, como el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Facundo Manes. También estuvo presente Bahillo, quien reconoció que el “dólar soja” no fue “una herramienta efectiva porque hubo muy poca liquidación”.

Durante la inauguración del Congreso, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, realizó duras críticas al Gobierno. Al respecto, señaló: “Este es el momento para implementar políticas productivas. No podemos seguir produciendo con medidas aisladas. Necesitamos un cambio de timón urgente, ya que la política tomada hasta ahora, intervencionista y estatista, no dio resultados. Hay que adoptar una política de cambio que genere mayor producción y empleo y que, en especial, cambie el régimen fiscal. Además, el sistema cambiario para nada ha podido reflejar las necesidades productivas del país, ni a nivel de exportaciones e importaciones. Necesitamos un sistema cambiario único”.

Además, la entidad que representa al movimiento cooperativo horas después de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía envió una propuesta con 5 puntos. Los mismos son: Plan de estabilización, política cambiaria competitiva, políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y el emprendedurismo, política de desarrollo energético y un Programa federal estratégico del sector agroindustrial.

Definiciones

Sobre el “dólar soja”, Bahillo dijo ayer que la herramienta “no fue efectiva ni asertiva, porque la liquidación fue muy poca. Ahora las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que crear condiciones atractivas para el sector liquide e ingresen divisas. Esa es nuestra mirada”. Además, según pudo saber este medio hasta el momento los productores realizaron escasas operaciones, que llegarían a un total de 300 millones de pesos.

También el funcionario aseguró que podrán “revisarse los cupos” de exportación de carne vacuna e “ir administrando permanente esta situación de manera quincenal. Hay que administrar las tensiones del crecimiento de manera coyuntural, pero tenemos que seguir creciendo”. Por otro lado, en materia de retenciones si bien marcó la imposibilidad de cambiar el esquema en estos momentos, “hay que pensar cómo salir de este sistema. No va a ser en el corto, sino en el largo plazo. Hay que ir más a gravar la rentabilidad y la cuestión patrimonial. Pasar de un esquema un poco regresivo a uno más progresivo. No es fácil esto”, concluyó.

En el seno de la Mesa de Enlace aguardan definiciones del Gobierno sobre los reclamos que presentaron días atrás. Al momento de complejidad que atraviesa el sector por la ausencia de una política agropecuaria que promueva la confianza de los productores, se suma la situación climática adversa: por tercer año consecutivo la campaña agrícola estará atravesada por la ausencia de precipitaciones que ya significó para el trigo una siembra con 1.000.000 de hectáreas menos en relación a la campaña anterior, en un contexto de costos en aumento y problemas para el acceso de insumos, como fertilizantes.