¡Una buena! En Salta, los productos de farmacia suben por debajo de la inflación

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que, según datos del INDEC, en marzo los productos medicinales aumentaron 1,3%, por tanto, esa suba se ubicó 2,4% por debajo del aumento del conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares (IPC NG), que fue del 3,7%.

Pero lo que más se resaltó fue que este es el décimo mes consecutivo en el que los precios de los productos farmacéuticos registran incrementos inferiores a la inflación general. Durante el primer trimestre de 2025, los precios de los medicamentos aumentaron un 5,2%, en comparación con el acumulado del IPC NG que fue de 8,6%.

Con estos datos que celebraron desde Nación, ¿en Salta pasó lo mismo? ¿Los incrementos de los productos en farmacias siguieron este ritmo? La respuesta es que sí, entendiendo que los precios “son oficiales” y estos deben cumplirse.

Así lo comentó Susana Carrasco, presidente de la Cámara de Farmacias, en la charla que mantuvo con InformateSalta donde sentenció que “esto es real, lo que informa Nación es tal cual lo que pasa en Salta porque los precios son uniformes en todo el país.

Algo que Carrasco también aprobó fue esa secuencialidad de aumento en los últimos 10 meses y se da en la misma razón esgrimida. “Tenemos medios de control que garantizan que el precio de los medicamentos es el oficial; uno después puede hacer descuentos, promociones pero el precio fijo es en todo el país, salvo en el sur por zona fría”, ahondó.

Si bien esta tendencia es positiva, la que no lo es tanto es la vinculada a las compras pues “siguen complicadas, venimos en una baja de ventas sostenidas”, reconoció Carrasco comentando que, de la mano, aumenta el consumo de genéricos, con gente que no tiene dinero pero que busca el modo de acceder a sus tratamientos.

Por último y sobre la cuestión del cepo cambiario que ha dejado de existir, la farmacéutica dijo que desde el sector “estamos atentos a que esto no afecte los precios; si lo hace, afectará más a las ventas deprimidas, pero veremos qué ocurre”, dijo sobre la cautela que prima por estas jornadas.