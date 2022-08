Qué se sabe sobre el impuesto que analiza Massa para las plataformas de streaming como Netflix y Spotify

Este miércoles trascendió en algunos medios y sobre todo en las redes sociales que el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, analiza crear un nuevo impuesto que afectará a las plataformas de streaming como Amazon, Spotify, Disney+ y Netflix.

La información además sostiene que, el Palacio de Hacienda obligará a estas compañías internacionales a tener una oficina en el país para responder ante los reclamos de los consumidores por fallas en el servicio y para que tribute ante la AFIP.

La información generó malestar en las redes sociales al dar por sentado que el nuevo impuesto es un hecho.

Pero cuántos impuestos más les quieren cobrar??? Netflix va a terminar siendo más caro que el propio servicio de internet 🤯 — Maxi Ja (@MaxiJavier17) August 24, 2022

Perfil consultó fuentes cercanas a la Secretaría de Economía del Conocimiento que conduce Ariel Sujarchuk para intentar aclarar el tema. Y, desde la dependencia señalaron que: “esa información está dando por hecho algo que está en veremos”.

La raíz de la discusión

“El sector audiovisual en Argentina tiene intereses heterogéneos y está compuesto por distintos actores que pugnan por distintos intereses. Nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es equilibrar ese universo para que no existan desventajas entre unos y otros actores”, comentó la fuente en diálogo con Perfil.

“Entonces, hasta ahora, lo que se está haciendo es escuchar a los distintos sectores en varias reuniones, analizando las propuestas que ellos nos elevan para ver de qué manera nosotros podemos potenciar al máximo el sector”, agregó.

“Pero, de ahí a decir o dar por hecho que va a haber un nuevo impuesto, cómo va a aplicarse y todo eso, hoy es ciencia ficción”.

“Nosotros asumimos hace 10 días y las conversaciones con referentes del sector audiovisual comenzaron desde el día uno. En esas reuniones lo que escuchamos son las posiciones de cada sector, ya que no plantean lo mismo las productoras independientes, como no plantea lo mismo SAGAI, no plantea lo mismo la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), ni las empresas de cable, por eso es muy heterogéneo y por eso los estamos escuchando a todos”, comentó.

El contexto internacional

Asimismo, la fuente consultada por este medio enfatizó que este debate “no es nuevo y que viene hace varios años”. De hecho, es una discusión que se dio en Europa y terminó con la aprobación de leyes que regulan y fijan obligaciones a plataformas como Netflix a pagar impuestos para fomentar las producciones locales en países como Suiza o Francia.

En ese contexto, comentó que lo que se está dando hasta ahora con todo el espectro local del rubro “es un debate que está instalando en varios países sobre un mismo tema: la generación de contenidos, cómo se consumen, se difunden y se promocionan”.

La desmentida

Respecto a si el Ministerio de Economía obligaría a estas plataformas a tener una oficina comercial en la Argentina para hacerlos tributar ante la AFIP, la fuente contestó: “Esa pregunta deja en claro que todavía el tema está en un estado de evaluación prematura. No hay una respuesta para ello porque es una discusión tan incipiente que, te podría decir que está en pañales”.

“Lo que quiero salir a desmentir es que va a haber un impuesto o de que se esté por ejecutar un impuesto. Es algo que se está charlando, que se está evaluando, pero que al día de hoy está muy lejos de implementarse o de efectuarse”, aseveró.

“Hay muchos medios y cuentas de Twitter que levantaron la información, pero no la chequearon antes”, señaló la fuente, ante los ánimos caldeados en las redes sociales por un nuevo gravamen que todavía no se concretó y que cómo bien se aclaró “está en pañales”. /Perfil