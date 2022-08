Alberto Fernández dijo que su frase sobre Nisman fue "tergiversada"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica desatada tras sus declaraciones del miércoles en la noche sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y aseguró que en su Gobierno "no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces" y agregó que "nadie tiene que sentirse en riesgo".

El mandatario expresó que "ha habido una enorme tergiversación" de sus declaraciones anoche en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN) sobre una comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani

"Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso", dijo esta mañana Fernández en declaraciones radiales.

En ese sentido, el presidente, quien quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por una frase desafortunada, aseguró que "el fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del Gobierno. Mientras sea presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad".

Además, intentó aclarar sus dichos sobre la muerte del fiscal Nisman: "Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual".

Acerca de la causa Vialidad

Consultado por la causa en la que el fiscal Luciani pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto consideró que la causa es "disparatada".

"No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio", añadió en defensa de la expresidenta.

"Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina y mañana puede ser contra cualquier ciudadano", añadió.