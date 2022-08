Peligroso delincuente casi le saca un ojo a un joven que impedía el robo de animales

El hecho de inseguridad se desató en un domicilio de General Mosconi en la tarde del jueves en B° La Merced, en calle Güemes, al final.

La víctima Carlos Daniel Castaño relató lo sucedido. "Este señor Pedro conocido por "peruano", estaba robándome los animales. No es la primera vez, ya me viene robando entre 4 y 6 animales, porcinos y chivas. Hace tres semanas me viene amenazando de muerte, también a mi mamá. Yo como vivo al lado, trato de verla a mi mamá, pero cuando salí de trabajar fui a mi domicilio y vi al señor sacando los chivos".

Relata que ante esto se le acercó y le dijo "qué hacía y él me contestó ¿Qué te metés pendejo? Si esto no es tuyo, el dueño no está. Yo le dije es de mi familia. Le digo que se retire y sacó una trincheta casera, mi mamá le dice no te metas hijo y él le dijo ¡vos cállate porque te va pasar lo mismo! y mi mamá grito, cuando yo me voy para atrás me largó la estocada, en el parpado bajo".

Tras este nuevo hecho, el sujeto fue detenido por familiares y gracias a la intervención de Gendarme. Fue trasladado a la comisaría de Mosconi, pero la víctima y su familia, conociendo su prontuario con hechos de robos, homicidios y otros delitos piden sea trasladado del lugar porque incluso amenazó con atacar un familiar detenido en la dependencia.

"Gracias a Dios no me metió en el cogote, sino que me metió abajo pero esto ya es un indicio de que si me tenía que matar me mataba, todo por sus adicciones. Que no lo tengan en Mosconi, porque tengo familiares adentro y él me amenazó, a mi hermana le dijo que cierre la boca porque la iba coser", contó el muchacho y pidió que no sea liberado ya que tras distintos hechos siempre recupera la libertad.

Encadenada en pedido de una respuesta de la Fiscalía

Verónica, hermana de la víctima ante la posibilidad que el acusado salga libre nuevamente o que cumpla sus amenazas estando detenido en Mosconi donde tienen familiares detenidos, decidió encadenarse en las puertas de la comisaría N° 41 para que el Fiscal interviniente pida el traslado a otra dependencia.

"Quiero que lo trasladen porque tengo mi hijo, tengo mi hermano preso y el me amenazó que se va vengar adentro de mi familia, y además que va matar a mi mamá y a todos. Que lo lleven de Mosconi a otro lado. Que no salga".

La mujer aseguró que el "Peruano" tiene antecedentes "El mató abuelos en Tartagal, tuvo problemas con una chica del Cyber. Que lo trasladen lejos, parece que no lo pueden tener. Lo tienen unos meses y lo sueltan. Hace unos meses apuñaló a un chico en el B° Martín Saravia, a la madre le robó todo, que podés esperar para nosotros" informó Videotar Noticias.