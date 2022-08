Docente desesperada, delincuente la acecha y amenaza con prenderle fuego la casa

La inseguridad y la impotencia se mezclan en este caso, donde una mujer que es docente y vive con su marido, junto a todos sus hijos menores en una vivienda de B° Norte Grande en General Mosconi, es acechada por delincuentes.

Según indicó, el malviviente, apodado "Pete", ingresa a su vivienda a pesar de toda la seguridad que de a poco van poniendo con su marido. El último hecho, que sería como la denuncia número 15, es por un hecho ocurrido el 3 de agosto.

"Me despierto a las 2 de la mañana por un ruido y resulta que él se estaba llevando mi moto, estaba en mi comedor, hace dos meses puse rejas, tiene rejas del fondo y abrió la puerta sacó los pasadores y entró. No me explicó como entró, cuando lo ví se estaba llevando mi moto" dijo Nancy Barba a través de Mosconi TV Color.

Incluso contó un hecho donde, estando ella dormida, se llevó su celular del lado de la cama.

La mujer vive con su marido y su 5 hijos menores, pero tanto ella como su marido deben trabajar dejando la casa muchas veces sola o en otras ocasiones a sus hijos solo, corriendo peligro su familia.

El domingo, irónicamente, los vecinos de B° Norte Grande de General Mosconi se organizaron para ir hasta su casa para quemarla, lograron salir de la vivienda e ir a radicar una denuncia pero saben que esto no es suficiente, más teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que ya le hizo.

"Esta mañana lo insultó a mi hijo, su papá sale a verlo a correrlo y de allá vinieron todos, llegaron a la casa y me rompieron todo. Yo no sé que hacer, nosotros no trabajamos acá, dejo los chicos en la casa de mi suegra, mayormente la casa esta vacía".

Una tras de otra, la mujer algo resignada, contó que incluso volviendo de trabajar el mismo grupo del delincuente la asaltó.

Daniela, cuñada de la víctima pide a la Fiscalía intervención. "La policía hace lo que puede, la fiscalía es la que tiene que tomar cartas en el asunto. Él ya estuvo preso por violación y a los días ya estaba en libertad".

La docente por último contó que en fiscalía le dijeron "me dijo que tenga paciencia, cuando fui el 4 de agosto. lo único que te puedo decir es que tengas paciencia que trate en lo posible tener algún rose con los delincuentes que asegure la casa".

Y ante la recomendación de la Fiscalía de dar más altura a su tapia, lamentó que tiene que seguir invirtiendo en construcción para evitar los robos. "Es terrible, ya mañana yo tengo que seguir trabajando, mi marido también. Mi casa ahora esta todo un desastre, me rompieron el portón que lo puse hace dos meses".

Asegura que tratando de buscar una solución, incluso, habló con la madre del delincuente pero la situación es insostenible.