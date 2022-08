Para el senador Curá, la situación en Colonia Santa Rosa "es una vergüenza"

La situación en Colonia Santa Rosa es de tensión luego de que se conociera que su intendente, Jorge Mario Guerra, tomó la decisión de no pagar los sueldos a los ediles "hasta que le aprueben el aumento de la Unidad Tributaria". Por esto y algunas otras irregularidades, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Domínguez, adelantó que pedirá juicio político.

Sobre el tema habló el senador oranense Juan Cruz Curá, quien dijo que ve con mucha preocupación lo que está sucediendo en el lugar. “Veo un municipio que necesita consenso, necesita apoyarse en los sectores de la sociedad para estar mejor”, dijo en diálogo con Sin Vueltas, programa de InformateSalta emitido por Somos Salta.

“No puede pasar esto de que no paguen a concejales, me parece una vergüenza y muy triste. Y que el intendente no tenga ediles que lo acompañen políticamente, me parece que no tiene nada con ver con lo institucional”, sostuvo.

Hizo hincapié en que Colonia Santa Rosa el año que viene tendrá una oportunidad de elegir nuevas autoridades y dijo que espera que el intendente pueda rever la situación y escuchar a los vecinos para estar mejor.

Por último contó que en este último tiempo hubieron situaciones críticas del municipio en la que no está presente el intendente: “Hay que estar, se necesita una presencia fuerte de un líder”, acotó.