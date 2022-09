Tiene cáncer y denuncia que en el hospital de Tartagal le mezquinan medicamentos

El Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal ya no cuenta con médicos oncológicos y crece la preocupación de la población. A esto se le suma la falta de asistencia a personas que necesitan tratamiento oncológico, hablamos de medicamentos, asistencia psicológica, entre otras cosas.

Edith Loza, paciente oncológica, contó que recibió por última vez su medicación para aliviar el dolor, y suplica que la operen. “Hace un año yo me descubrí en cáncer, entonces pedí que me hagan los estudios y me lo diagnosticaron. Desde entonces creció muchísimo. No tengo buena atención, directamente no recibí ningún tratamiento todavía”, contó por Radio Nacional Tartagal.

“Cuando pedí la medicación estos días, me dijeron que era la última vez que me la daban. Es Tramadol lo que tomo y me dijeron que vaya yo a conseguirlo a Acción Social, pero ellos lo tienen ahí, no entiendo por qué me lo mezquinan. El que yo tengo me alcanza solo para esta semana, no más”, dijo.

Relató que no puede dormir porque es un dolor muy intenso. “No se lo deseo a nadie. Lo único que le pido a Dios es poder dormir y que me calme el dolor, y pido por favor que me deriven a Salta para poder tratarme y operarme”, añadió.

“Me dijeron que como yo tengo una pensión, debo pagarme todos los costos para ir al Hospital Materno en Salta, pero no me alcanza. Yo necesito que me operen, esto no es para esperar más y sé que no soy la única. Pido o suplico que me operen y si alguien más está atravesando por algo parecido, pido que denuncie la situación”, suplicó para finalizar.