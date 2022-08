Por falta de médicos en el interior, cirujanos de Buenos Aires cubrirán vacantes en Tartagal

Así lo afirmó el ministro Juan Esteban, quien señaló que no fue posible resolver el inconveniente de la falta de recursos humanos del Hospital Juan Domingo Perón con mano de obra salteña, por lo que se recurrió a especialistas de la Provincia de Buenos Aires.

El ministro detalló que consiguieron un equipo especializado en cirugía, el cual estará llevando a cabo un sin número de operaciones en la ciudad norteña. Los profesionales vienen desde Buenos Aires, con el objetivo de cubrir esta demanda.

Actualmente ya están ejerciendo sus labores en Salta. Incluso, durante el fin de semana, llevaron a cabo 43 intervenciones quirúrgicas de diversas índoles. Suponen un alivio momentáneo para el Hospital de referencia del departamento de San Martín.

“Muchos cirujanos vinieron a trabajar y como no se pudo regularizar la situación laboral, se fueron y no vinieron más. Las soluciones nunca llegaron. Tartagal atiende un radio de influencia de 250 mil personas y tengo 52 médicos, de los cuales 11 se jubilan a fin de año, por lo cual cada vez trabajan menos”, denunciaba públicamente la crítica situación del nosocomio tartagalense, el ex gerente Santiago Payo, en el mes de mayo de este año.