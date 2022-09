Así reaccionaron presidentes y embajadores mundiales tras el atentado a Cristina

Líderes de la región y el mundo han manifestado su rechazo en contra del hecho, luego del intento de asesinato en contra de la ex presidenta argentina, Cristina Kirchner.

Desde Brasil, el ex presidente Luiz Ignácio Lula da Silva envió “toda” su “solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad”. “Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo y gracias a Dios ella resultó ilesa”, añadió el ex mandatario y líder del Partido de los Trabajadores.

Desde España, el presidente Pedro Sánchez sostuvo: “Mi cariño y solidaridad. Nuestra rotunda condena a este intento de magnicidio y el apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández y a todo el pueblo argentino. El odio y la violencia jamás vencerán a la democracia”.

Desde Ecuador, el presidente Guillermo Lasso envió un mensaje de solidaridad para la vicepresidenta, al tiempo que manifestó su rechazo contra el odio y la violencia.

Mientras, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, expresó su enérgico repudio en contra del suceso que tuvo lugar frente a la residencia de la vicepresidenta argentina.

También lo hizo el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley. "Estamos aliviados de saber que la Vicepresidenta @CFKArgentina esté bien. Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes”, escribió el diplomático.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, también envió su mensaje de solidaridad para la vicepresidenta y su familia.

Lo mismo hizo el ex presidente Evo Morales a través de su cuenta en Twitter. Apuntó hacia la “derecha” y al “imperialismo” en su mensaje.

También el presidente chileno, Gabriel Boric, se manifestó en contra del atentado en contra de la vicepresidenta. El mandatario aseguró que el ataque “merece el repudio de todo el continente”.