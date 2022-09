Qué es de la vida de Erik Estrada, el policía latino de CHIPs

Erik Estrada, ícono latino de Hollywood de la década del 80, figura de CHIPs una de las series más recordadas de esa época, no está pasando por su mejor momento, lejos de los flashes y las cámaras, ahora vende saludos a través de la plataforma Cameo donde cobra cerca de 20.000 pesos por un saludo.

Estrada nació el 14 de marzo de 1949 en Harlem, Nueva York, en la parte latina de ese barrio, pero sin hablar ni una sola palabra de español. Su sueño era ser policía, pero a los 18 años conoció a una chica que le gustaba y que era actriz, entonces para estar más cerca ella decidió ir a clases de teatro.

Sus primeros pasos dentro de la actuación los en el secundario siendo miembro del club de drama y luego de la graduación se comenzó a estudiar en la American Musical and Dramatic Academy.

Interpretó papeles en películas como The Cross and the Switchtblade, Midway, The new Centurions y en series participó en Medical Center Hawaii Five-O y Baretta, pero el salto a la fama se dio en CHIPs.

Erik le puso la piel al oficial de policía Francis Frank Porcherello quien con su compañero Jon Baker (Larry Wilcox) patrullaban la ciudad de Los Angeles en sus motocicletas.

La serie se convirtió en un éxito rotundo en el prime time en los Estados Unidos y Estrada se transformó en el primer personaje latino masivo sin generar estereotipos, abriendo oportunidades a muchos actores que vinieron después.

Fue la gran figura de la serie que se extendió durante 6 años y en 1979 fue elegido por la revista People como el hombre soltero más codiciado del mundo.

Cuando la exitosa serie salió del aire, a Estrada se le complicó conseguir otros papeles dentro de la industria, ya que se le hacía muy difícil salir del papel que lo había llevado a la fama.

En 1993, 10 años después de CHIPs el actor d´dio un sorpresivo giro en su carrera y aceptó el contrato que le ofreció Televisa para filmar una telenovela que apuntaba al público latino que vivía en los Estados Unidos y para la cual tuvo que aprender a hablar español.

A principios de los 2000 pudo cumplir su sueño de la infancia y convertirse en un policía "de verdad" cuando se unió a las reservas de la policía en Indiana.

Con 73 años, ya no está haciendo tantas tareas de oficial, entonces surgió la idea de empezar a vender saludos para sus fans de antaño.

A través de la plataforma Cameo, él vende saludos para sus seguidores. Según se promociona el mismo en su propia web el valor de los mensajes grabados rondan los 70 dólares, es decir, cerca de 20.000 pesos.