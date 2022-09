Organizaciones sociales se manifestaron por la quita del plan “Potenciar Trabajo”

El Gobierno nacional dio de baja el pago de más de 40.000 planes y programas sociales vinculados con Potenciar Trabajo, luego de que detectara incompatibilidades en el cobro de las Becas Progresar por parte de algunos beneficiarios.

En vista de ello, desde la Juventud del Polo Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo se movilizaron por la ciudad para reclamar el restablecimiento de los planes. “Somos una organización de lucha y estamos reclamando que el gobierno le quitó el Potenciar Trabajo a los chicos que estudian, que estaban anotados en el Progresar”, expresó uno de los referentes.

Según expresaron desde el movimiento, se trata de una clara línea de ajuste. “Nosotros consideramos que esto se da en un cuadro de ajuste fondomonetarista brutal que está llevando adelante Fernández y Massa, es por eso que hace poco también las universidades han recortado 50 mil millones de pesos, se entregaron 400 mil netbook menos en Conectar Igualdad, hubo un ajuste en discapacidad, y medidas que golpean fuerte a la juventud”.

En la oportunidad, dirigieron sus críticas al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien según dijeron, prometió que no le quitarían el plan a los que trabajen o estudien pero luego no cumplieron. “Es una caradurez, le quitó el plan a todos los que estudian y con hambre no se puede estudiar”, contó.

“El plan social es una miseria, es un paliativo para esta situación de crisis”

En ese marco, aseguraron que al gobierno le conviene darle el Progresar porque en su máxima expresión son 6 mil pesos mientras que el Potenciar Trabajo son 22500. “Ahí está claro el ajuste”, sostuvo.

Por último, dijo que exigirán al gobierno la inmediata restitución del Potenciar trabajo los compañeros que les quitaron con la excusa de que están anotados en el Progresar”.