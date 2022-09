Tartagal: Vio como apuñalaban a su hermano y salió a defenderlo con una escoba

La inseguridad parece no tener límites en la ciudad de Tartagal, es que durante la madrugada delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron robarle el celular a un joven discapacitado. En el forcejeo el joven recibió tres puñaladas y su hermana de trece años lo defendió a escobazos.

En el barrio Villa Saavedra, sobre la calle Mariano Moreno, aún se puede ver sangre en el suelo producto de la inseguridad. Rodrigo, un joven estudiante que sufre de retraso madurativo, volvía a su casa cuando fue interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta. “Yo llegaba de visitar a mi amigo, estaba cerca de casa y vi una moto que dio la vuelta rápidamente”, comentó a VideoTar.

“Uno de ellos tenía un cuchillo y vinieron a bolsiquearme. No esperaba que me fuera a pasar esto”, agregó más tarde. La historia toma otro color cuando se piensa que fue su hermana de 13 años quien con una escoba buscó defenderlo. Los delincuentes, asustados, intentaron huir, pero la motocicleta no arrancó y debieron escapar a pie.

La madre del joven, Natalia, aseguró: “Estoy muy furiosa, si alguien sabe quiénes son les pedimos que brinden información nosotros los vamos a recompensar. Mi hijo tiene retraso madurativo y está estudiando, lo está logrando. Si no hubiese sido por mi hija de 13 años, a mi hijo lo matan. Acabo de hacer la denuncia y me dice el oficial que la moto no tiene dueño”.