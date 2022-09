La estremecedora nota que hallaron junto a un bebé recién nacido que había sido abandonado en una bolsa

Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de tela debajo de un auto en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Una mujer que pasaba por la zona escuchó el llanto del infante y lo rescató.

Además del pequeño, la bolsa contenía una carta que explicaba los motivos del abandono del recién nacido en las calles del barrio Olimpo, donde fue encontrado por una joven madre llamada Belén Gutiérrez.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, reza el escrito que fue compartido en Facebook por Antonella, una amiga de Belén que la ayudó luego de encontrarse con el pequeño en plena calle.

Lo cierto es que Gutiérrez no sólo le ofreció regufio al menor sino que también lo amamantó, ya que es mamá de un niño pequeño que todavía toma teta.

De inmediato, las amigas llamaron a la policía local para dar aviso del estremecedor hallazgo. Mientras tanto, le ofrecieron cariño, calor y un hogar a Jesús.

Abandonaron un bebé recién nacido en una bolsa junto a una estremecedora nota: "Soy de la calle y no tengo nada"

“Cómo puede haber tanta gente sin corazón, tanta maldad en esta vida. Hoy nos encontramos con un bebé recién nacido debajo de un auto en una bolsa. ¿No piensan? ¿No ven que hacen sufrir a una criaturita inocente que no tiene la culpa?”, escribió Antonella en sus redes sociales.

Y continuó: “Hoy Jesús tuvo su ángel que lo encontró y lo asistió hasta que venga la Policía. Qué hubiera pasado si no aparecías Belén Gutiérrez. Gracias por poder amamantarlo hasta que llegue la ambulancia”.

De acuerdo a lo informado por las dos mujeres, el bebé se encuentra internado en neonatología del hospital Gandulfo y su estado de salud es bueno.

Al mismo tiempo, señalaron que el caso de la criatura abandonada quedó en manos de la Justicia, que intenta averiguar qué fue lo que pasó. Por otra parte, la revisión médica refutó algunos de los elementos de la carta ya que el infante tiene, al menos, 10 días de vida. /La100