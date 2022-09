Sin respuestas, vuelven a denunciar abandono de persona en la Clínica San Rafael

Hace algunas semanas conocíamos el caso de Jesús, un hombre salteño que atraviesa un difícil momento con la salud de su padre. Lo que sucede es que lo tuvo que internar en agosto ya que contrajo COVID-19 y es una persona de alto riesgo.

En diálogo con InformateSalta, contó que luego de varios días y dolores de cabeza, logró que su papá sea internado en la Clínica San Rafael, sin embargo, allí no terminó el problema, más bien, empezó lo peor.

“Mi papá ingresó el 28 de agosto y el 1 de septiembre le dieron de alta. En la clínica no le hicieron estudios, lo largaron así no más a la casa y su situación empeoró. Después de eso hice la denuncia al PAMI y lo ingresaron a la Clínica Virgen de Urkupiña, donde le hicieron todos los estudios y nos dijeron que no lo tendrían que haber dejado salir”, contó.

Agregó que en la Clínica San Rafael le hicieron gastar muchísima plata. “El Dr. Gutiérrez me dijo que le daba el alta, pero nos iba a gestionar internación domiciliaria, pero eso nunca pasó. Ahora mi papá está internado, sufrió dos paros y está entubado”, añadió.

Sobre esto indicó que intentó hacer la denuncia en la Policía, pero le dijeron que debe buscarse un abogado. “No sé a donde tengo que ir, necesito ayuda y una respuesta. Solo quiero contar la verdad, lo sucedido, y que a nadie más le pase. No hay teléfono para comunicarme con el Ministerio de Salud, no sé cómo llegar. Me cansé de llamar”, finalizó preocupado.